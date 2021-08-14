إنذار شديد اللهجة.. يونايتد يبدأ الدوري بسحق ليدز بخماسية وبرونو فرنانديز هاتريك

وجه مانشستر يونايتد إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز بسحق ضيفه ليدز يونايتد اليوم السبت بنتيجة 5-1 على ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى من البطولة.

وتألق لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز مسجلا ثلاثية في الدقائق 31 و54 و60 وسجل زميلاه ميسون جرينوود وفريد في الدقيقتين 52 و68 بينما أحرز لوك إيلينج هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 49.

وسيطر فريق الشياطين الحمر على مجريات اللقاء منذ البداية واستطاع فرنانديز افتتاح النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31.

لكن ليدز رد بقوة مطلع الشوط الثاني مدركا التعادل بتسديدة رائعة بعيدة المدى نفذها إيلينج في الدقيقة 49.

وبعد لحظات قليلة وإثر تمريرة بينية رائعة لبول بوجبا انطلق جرينوود من اليسار مخترقا منطقة جزاء ليدز قبل أن يسدد في الشباك في الدقيقة 52.

ثم عزز برونو تقدم رجال المدرب أولي جونار سولشاير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54 وأكدت تكنولوجيا خط المرمى عبور الكرة للخط قبل أن يبعدها مدافع ليدز.

وواصل برونو تألقه وإثر انفراد بالمرمى سدد بقوة في الزاوية العليا مسجلا الهدف الرابع لناديه في الدقيقة 60.

وانطلق بوجبا من اليسار قبل أن يمرر الكرة عرضية رائعة لفريد الذي سدد من داخل منطقة الجزاء مسجلا الهدف الخامس ليونايتد في الدقيقة 68.

وشهدت الدقيقة 74 دخول جيدون سانشو بدلا من دانيل جيمس ليسجل الإنجليزي مشاركته الأولى في الدوري الممتاز مع يونايتد الذي انتقل له الصيف الجاري قادما من دورتموند.

وبذلك ارتقى يونايتد لقمة ترتيب البطولة مزيحا برينتفورد الذي تفوق على أرسنال بنتيجة 2-صفر يوم الجمعة.

وسيحل يونايتد ضيفا على ساوثامبتون بعد 8 أيام في الجولة الثانية من الدوري.

بينما يلعب ليدز ضد ضيفه إيفرتون بعد أسبوع.