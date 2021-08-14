التشكيل - فيرنر وماونت يقودان تشيلسي.. وزاها في هجوم كتيبة فييرا
السبت، 14 أغسطس 2021 - 15:07
كتب : FilGoal
لن يظهر روميلو لوكاكو في مباراة تشيلسي الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنما سيلعب الفريق بتيمو فيرنر الألماني في الخط الأمامي.
وجاء تشكيل تشيلسي ضد كريستال بالاس كالآتي:
حارس المرمى: بنيامين ميندي
الدفاع: ناثانيال شالوبا - أندرياس كريستنسن - أنتونيو روديجر
وسط الملعب: سيزار أزبيليكويتا - ماتيو كوفاشيتش - جورجينيو - ماركوس ألونسو
الهجوم: كريستيان بوليسيتش - تيمو فيرنر - ميسون ماونت
بينما جاء تشكيل بالاس الذي يقوده المدرب باتريك فييرا نجم فرنسا السابق:
حارس المرمى: فيسينتي جوياتا
الدفاع: جويل وارد - شيخو كوياتي - مارك جويهي - تيريك ميتشل
وسط الملعب: جايرو ريديوالد - جيمس ماكاثر - جيفري شلوب
الهجوم: جوردان أيو - وليفريد زاها - جان-فيليب ماتيتا
ويستضيف تشيلسي جاره اللندني في ملعب ستامفورد بريدج.
وتنطلق المباراة الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.