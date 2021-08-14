التشكيل - فيرنر وماونت يقودان تشيلسي.. وزاها في هجوم كتيبة فييرا

السبت، 14 أغسطس 2021 - 15:07

كتب : FilGoal

تشيلسي وفياريال - السوبر الأوروبي

لن يظهر روميلو لوكاكو في مباراة تشيلسي الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنما سيلعب الفريق بتيمو فيرنر الألماني في الخط الأمامي.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد كريستال بالاس كالآتي:

حارس المرمى: بنيامين ميندي

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الدفاع: ناثانيال شالوبا - أندرياس كريستنسن - أنتونيو روديجر

وسط الملعب: سيزار أزبيليكويتا - ماتيو كوفاشيتش - جورجينيو - ماركوس ألونسو

الهجوم: كريستيان بوليسيتش - تيمو فيرنر - ميسون ماونت

بينما جاء تشكيل بالاس الذي يقوده المدرب باتريك فييرا نجم فرنسا السابق:

حارس المرمى: فيسينتي جوياتا

الدفاع: جويل وارد - شيخو كوياتي - مارك جويهي - تيريك ميتشل

وسط الملعب: جايرو ريديوالد - جيمس ماكاثر - جيفري شلوب

الهجوم: جوردان أيو - وليفريد زاها - جان-فيليب ماتيتا

ويستضيف تشيلسي جاره اللندني في ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق المباراة الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.

تشيلسي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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