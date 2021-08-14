التشكيل - فيرنر وماونت يقودان تشيلسي.. وزاها في هجوم كتيبة فييرا

لن يظهر روميلو لوكاكو في مباراة تشيلسي الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإنما سيلعب الفريق بتيمو فيرنر الألماني في الخط الأمامي.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد كريستال بالاس كالآتي:

حارس المرمى: بنيامين ميندي

الدفاع: ناثانيال شالوبا - أندرياس كريستنسن - أنتونيو روديجر

وسط الملعب: سيزار أزبيليكويتا - ماتيو كوفاشيتش - جورجينيو - ماركوس ألونسو

الهجوم: كريستيان بوليسيتش - تيمو فيرنر - ميسون ماونت

بينما جاء تشكيل بالاس الذي يقوده المدرب باتريك فييرا نجم فرنسا السابق:

حارس المرمى: فيسينتي جوياتا

الدفاع: جويل وارد - شيخو كوياتي - مارك جويهي - تيريك ميتشل

وسط الملعب: جايرو ريديوالد - جيمس ماكاثر - جيفري شلوب

الهجوم: جوردان أيو - وليفريد زاها - جان-فيليب ماتيتا

ويستضيف تشيلسي جاره اللندني في ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق المباراة الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.