مانشستر يونايتد يضم فاران.. سيرتدي القميص رقم 19

أعلن مانشستر يونايتد ضمه الفرنسي رافائيل فاران بشكل رسمي اليوم السبت، قبل خوض اللقاء الافتتاحي في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد.

وكان يونايتد قد أعلن ضم اللاعب بشكل مبدئي نهاية الشهر الماضي، وانتظر حتى إتمام التعاقد بشكل نهائي للإعلان بشكل رسمي حتى صيف 2025.

وظهر قلب الدفاع البالغ 28 عاما في ملعب أولد ترافورد لتحية الجماهير، وظهر بالقميص رقم 19.

فاران يدخل ملعب أولد ترافورد 🔴💪pic.twitter.com/IxqsyMk704 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 14, 2021

وسيرتدي فاران القميص رقم 19 بعد ماركوس راشفورد وجيمس ويلسون وداني ويلبك وجيرارد بيكبه وإدوين فان دير سار وإريك ديجمبا ديجمبا وريكاردو ودوايت يورك ونيكي بات.

قال الفرنسي عبر الموقع النادي الرسمي: "مانشستر يونايتد هو أحد أكثر الأندية شهرة في كرة القدم العالمية، وفرصة المجيء إلى هنا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أمر لا يمكنني رفضه".

وأضاف "هناك الكثير الذي أريد تحقيقه في مسيرتي وأعلم أنني انضممت إلى فريق مليء باللاعبين الرائعين الذين سيكون لديهم نفس التصميم للفوز بالمباريات والألقاب. بعد أن تحدثت إلى المدرب، أستطيع أن أرى مدى التقدم الذي تم إحرازه خلال المواسم القليلة الماضية وأنا الآن أنضم إلى مجموعة جاهزة للعب على أعلى مستوى".

وأردف "أريد أن أحدث تأثيرا هنا وسأبذل قصارى جهدي لأصبح جزءا من تاريخ هذا النادي اللامع".

فيما قال أولي جونار سولشاير المدير الفني للشاطين الحمر: "أنا سعيد للغاية لأننا نجحنا في تأمين أحد أفضل المدافعين في العالم على مدى السنوات العشر الماضية. رافائيل هو الفائز الذي تتبعناه على مدى فترة طويلة من الزمن ونحن نعرف كم هو محترف متفاني".

وأصبح الفرنسي ثالث صفقات الشياطين الحمر بعد الحارس توم هيتون والجناح جادون سانشو.

وانضم الفرنسي قادما من ريال مدريد مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

شارك فاران في 360 مباراة مع ريال مدريد وتوج بـ18 لقبا.

وفاز مع بلده بكأس العالم 2018.