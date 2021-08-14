انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (5) (1) ليدز

السبت، 14 أغسطس 2021 - 13:13

كتب : FilGoal

برونو فرنانديز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

--

أخبار متعلقة
التشكيل – برونو وبوجبا أساسيان وسانشو على دكة مانشستر يونايتد.. وبامفورد يقود هجوم ليدز تقرير يوناني: كوكا ضمن 4 أسماء مرشحة للرحيل عن أولمبياكوس لتعويض خسارة 30 مليون يورو مدرب بشيكتاش: اقتربنا من ضم باتشوايي ليكيب: ريال مدريد سيتحرك لضم مبابي مقابل 150 مليون يورو

نهاية المباراة

ق68: فريد يسجل الهدف الخامس ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من بول بوجبا

ق60: فرنانديز جووووووووول جديد.. هاتريك. تسلم الكرة في منطقة الجزاء وسدد بقوة في الشباك مسجلا الهدف الرابع ليونايتد

ق54: برونو فرنانديز يسجل الهدف الثالث ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء حاول إبعادها المدافع لكن تكنولوجيا خط المرمى أكدت صحة الهدف

ق52: ميسون جرينوود يتقدم ليونايتد مرة أخرى بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق49: لوك إيلينج يسدد كرة قوية رائعة تسكن شباك يونايتد مدركا التعادل لليدز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: تسديدة من دانييل جيمس تمر بجوار القائم الأيمن بعدما تلقى تمريرة من لوك شاو الذي توغل للعمق.

ق 33: تسديدة قوية من لوك شاو من الجهة اليسرى لكن في الشباك الخارجية.

ق 31: جووووول أول للشياطين الحمر.. تمريرة بينية من بوجبا تصل إلى برونو الذي يستلم الكرة ويسدد في الشباك معلنا الهدف الأول.

ق 12: بوجبا ينفرد من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ويسدد كرة على يسار الحارس تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

أعلن مانشستر يونايتد ضمه رافائيل فاران بشكل نهائي وتم تقديمه للجماهير بالقميص رقم 19 قبل دقائق من بداية اللقاء.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليدز يونايتد في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إنذار شديد اللهجة.. يونايتد يبدأ الدوري بسحق ليدز بخماسية وبرونو فرنانديز هاتريك 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - فيرنر وماونت يقودان تشيلسي.. وزاها في هجوم كتيبة فييرا 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كومان: ميسي؟ فلنركز في الحاضر.. ودي يونج جاهز لسوسييداد ساعة | الدوري الإسباني
مانشستر يونايتد يضم فاران.. سيرتدي القميص رقم 19 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (5) (1) ليدز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
برشلونة يسجل ديباي وجارسيا ومانا في قائمته بعد تخفيض راتب بيكيه 2 ساعة | الدوري الإسباني
التشكيل – برونو وبوجبا أساسيان وسانشو على دكة مانشستر يونايتد.. وبامفورد يقود هجوم ليدز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد يرد على موندو ديبورتيفو: لم ندرس اللعب في الدوري الإنجليزي.. هذا كلام سخيف 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك