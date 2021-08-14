انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (5) (1) ليدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق68: فريد يسجل الهدف الخامس ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من بول بوجبا

ق60: فرنانديز جووووووووول جديد.. هاتريك. تسلم الكرة في منطقة الجزاء وسدد بقوة في الشباك مسجلا الهدف الرابع ليونايتد

ق54: برونو فرنانديز يسجل الهدف الثالث ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء حاول إبعادها المدافع لكن تكنولوجيا خط المرمى أكدت صحة الهدف

ق52: ميسون جرينوود يتقدم ليونايتد مرة أخرى بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق49: لوك إيلينج يسدد كرة قوية رائعة تسكن شباك يونايتد مدركا التعادل لليدز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: تسديدة من دانييل جيمس تمر بجوار القائم الأيمن بعدما تلقى تمريرة من لوك شاو الذي توغل للعمق.

ق 33: تسديدة قوية من لوك شاو من الجهة اليسرى لكن في الشباك الخارجية.

ق 31: جووووول أول للشياطين الحمر.. تمريرة بينية من بوجبا تصل إلى برونو الذي يستلم الكرة ويسدد في الشباك معلنا الهدف الأول.

ق 12: بوجبا ينفرد من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ويسدد كرة على يسار الحارس تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

أعلن مانشستر يونايتد ضمه رافائيل فاران بشكل نهائي وتم تقديمه للجماهير بالقميص رقم 19 قبل دقائق من بداية اللقاء.