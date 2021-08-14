التشكيل – برونو وبوجبا أساسيان وسانشو على دكة مانشستر يونايتد.. وبامفورد يقود هجوم ليدز

أعلن ناديا مانشستر يونايتد وليدز يونايتد التشكيل الأساسي لدربي الورود في قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد على دكة بدلاء الشياطين الحمر، جادون سانشو الوافد الجديد من بوروسيا دوروتموند.

وفضّل أولي جونار سولشاير الدفع ببول بوجبا وبرونو سانشيز وفي الهجوم ماسون جرينوود، فيما يتواجد الفرنسي أنتوني مارسيال على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – أرون وان بيساكا

الوسط:– فريد – سكوت ماكتوميناي

أمامهما: بول بوجبا – برونو فيرنانديش – دانييل جيمس

الهجوم: ماسون جرينوود

في المقابل اختار الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، المهاجم باتريك بامفورد لقيادة الهجوم ومن خلفه الإسباني رودريجو مورينو.

فيما جاء تشكيل ليدز يونايتد

حراسة المرمى: إيلان ميسيلير

الدفاع: ستيورات دالاس – ليام كوبر – باسكال ستارجيك – لوك أيلينج

الوسط: روبن كوش – ماتيوش كيلخ

أمامها: جاك هاريسون – رودريجو مورينو - رافينيا

الهجوم: باتريك بامفورد

وكان برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي قد افتتح الموسم بالفوز على أرسنال بنتيجة 2-0.