التشكيل المتوقع لـ الزمالك - أوباما وإمام عاشور يواجهان الإسماعيلي

في غياب أشرف بنشرقي بسبب الإيقاف، سيعود يوسف إبراهيم "أوباما" لتشكيل الزمالك أمام مضيفه الإسماعيلي اليوم السبت في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

ومتوقع مشاركة إمام عاشور في وسط الملعب بدلا من محمود عبد العزيز.

والتشكيل المتوقع للزمالك هو:

حارس المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبدالشافي

وسط الملعب: أحمد سيد "زيزو" - طارق حامد - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري ورصيده 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز 12 في ترتيب الدوري ورصيده 34 نقطة.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.