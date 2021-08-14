مدرب بشيكتاش: اقتربنا من ضم باتشوايي

السبت، 14 أغسطس 2021 - 10:29

كتب : FilGoal

ميتشي باتشوايي

كشف سيرجن يالجن مدرب بشيكتاش تفاوض ناديه مع تشيلسي للحصول على خدمات المهاجم البلجيكي ميتشي باتشوايي.

ميتشي باتشواي

النادي : تشيلسي

وقال يالجن في تصريحات صحفية:"النادي يحاول ضم مهاجم جيد".

وواصل "نفاوض تشيلسي الآن للحصول على باتشوايي".

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وأضاف "إذا سار كل شيء بشكل جيد نتوقع قدومه الأسبوع المقبل".

وعاد باتشوايي (27 عاما) لتشيلسي في الصيف الجاري بعدما انتهت إعارته لكريستال بالاس.

وينتهي عقد باتشوايي مع تشيلسي في يونيو المقبل.

ولعب باتشوايي لستاندر دو لييج ومارسيليا ودورتموند وفالنسيا.

شارك في 77 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 15 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

باتشوايي بشيكتاش
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