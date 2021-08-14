مواعيد مباريات اليوم 14 أغسطس 2021.. الزمالك ضيف الإسماعيلي والأهلي يتحدى إنبي

السبت، 14 أغسطس 2021 - 10:07

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - الزمالك والإسماعيلي

تجري اليوم مباراتان مرتقبتان في الدوري المصري الممتاز، يحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل أون تايم سبورتس 1 المواجهة.

ثم في التاسعة مساء يلعب الأهلي ضد إنبي وتنقل أون تايم سبورتس 2 المباراة.

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وتشهد الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 7 مباريات فيلعب ليفربول ضد مضيفه نورويتش سيتي الساعة 6:30 مساء وتنقل beIN Premium 1 المباراة.

وفي الدوري الفرنسي يستضيف باريس سان جيرمان فريق ستراسبورج الساعة 9 مساء وتنقل beIN Premium 1 المباراة.

وفي الدوري الإسباني يحل ريال مدريد ضيفا على ديبورتيفو ألافيس الساعة 10 مساء وتنقل beIN 1 المباراة.

طالع مواعيد مباريات السبت والقنوات الناقلة بالضغط هنا

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