خبر في الجول – الزمالك يرفض رحيل "الونش" لـ أهلي جدة

رفض الزمالك تماما فكرة رحيل محمود حمدي "الونش" لصفوف أهلي جدة السعودي، حسبما علم FilGoal.com.

وأبدى النادي السعودي اهتماما لضم اللاعب، بعدما سعى لضمه من قبل في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن الزمالك أغلق الباب أمام رحيل لاعبه.

وأعلن الزمالك في وقت سابق تجديد عقد الونش لمدة 3 سنوات.

صاحب الـ 26عاما انضم للزمالك من طلائع الجيش في صيف 2016.

ومنذ ذلك الحين، لعب الونش 165 مباراة بالقميص الأبيض.

وحصد الونش مع الزمالك 6 ألقاب، يتصدرهم لقب الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

ولدى الونش 4 مباريات في رصيده مع الفراعنة.

وساهم الونش في وصول الفراعنة لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 بالمشاركة في الـ 4 مباريات للمنتخب الأولمبي.