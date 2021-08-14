مؤتمر أرتيتا: آسف.. لا عذر لنا لنسقط أمام برينتفورد

السبت، 14 أغسطس 2021 - 00:21

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

اعتذر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال للجمهور بعد خسارة فريقه بهدفين دون رد أمام مضيفه برينتفورد اليوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإسباني في مؤتمر صحفي:"محبطون لأننا نبدأ الموسم بهذا الشكل، لم نحقق النتيجة التي أردناها. نستقبل أهدافا ساذجة. لا أعرف متى سيعود (بيير-ايمريك) أوباميانج و(ألكسندر) لاكازيت، لكني لن أبرر الهزيمة".

وواصل "أشكر الجمهور الذي سافر لمساندتنا، أعتذر عن النتيجة. علينا التحسن. لدينا مباراتان كبيرتان وعلينا تقديم أداء مختلف".

أخبار متعلقة
فالنسيا يُسقط خيتافي في افتتاح الدوري الإسباني لوريان يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بإسقاط موناكو التعادل السلبي يحسم مواجهة دجلة والاتحاد كليوباترا يسمح لـ أحمد ريان بالخضوع للكشف الطبي مع ألتاي التركي

واستمر "لا أعتقد أن علينا تحليل المباراة بشكل مبالغ فيه، بالنظر إلى الظروف التي واجهناها".

ويستضيف أرسنال فريق تشيلسي في 22 أغسطس المقبل في الجولة الثانية من الدوري.

ثم يحل ضيفا على وست بروميتش ألبيون في كأس الرابطة الإنجليزية في 25 أغسطس.

أرسنال أرتيتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - تحديد جلسة استماع لـ الزمالك في قضية أتشيمبونج 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يرفض رحيل "الونش" لـ أهلي جدة 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك ينهي ملف شكوى ساسي والدحيل.. وموعد إرسالها 3 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: آسف.. لا عذر لنا لنسقط أمام برينتفورد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
فالنسيا يُسقط خيتافي في افتتاح الدوري الإسباني 4 ساعة | الدوري الإسباني
لوريان يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بإسقاط موناكو 4 ساعة | الدوري الفرنسي
كليوباترا يسمح لـ أحمد ريان بالخضوع للكشف الطبي مع ألتاي التركي 4 ساعة | ميركاتو
بايرن يتعادل مع مونشنجلادباخ في افتتاح الدوري الألماني 4 ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 2 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 3 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 4 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32
قد ينال إعجابك