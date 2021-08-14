مؤتمر أرتيتا: آسف.. لا عذر لنا لنسقط أمام برينتفورد

اعتذر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال للجمهور بعد خسارة فريقه بهدفين دون رد أمام مضيفه برينتفورد اليوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإسباني في مؤتمر صحفي:"محبطون لأننا نبدأ الموسم بهذا الشكل، لم نحقق النتيجة التي أردناها. نستقبل أهدافا ساذجة. لا أعرف متى سيعود (بيير-ايمريك) أوباميانج و(ألكسندر) لاكازيت، لكني لن أبرر الهزيمة".

وواصل "أشكر الجمهور الذي سافر لمساندتنا، أعتذر عن النتيجة. علينا التحسن. لدينا مباراتان كبيرتان وعلينا تقديم أداء مختلف".

واستمر "لا أعتقد أن علينا تحليل المباراة بشكل مبالغ فيه، بالنظر إلى الظروف التي واجهناها".

ويستضيف أرسنال فريق تشيلسي في 22 أغسطس المقبل في الجولة الثانية من الدوري.

ثم يحل ضيفا على وست بروميتش ألبيون في كأس الرابطة الإنجليزية في 25 أغسطس.