أولى مفاجآت الدوري الإنجليزي.. برينتفورد يكسر أسطورة أرسنال بثنائية

حقق برينتفورد مفاجأة بإسقاط ضيفه أرسنال بهدفين دون رد اليوم الجمعة في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سيرخي كانوس وكريستيان نورجارد هدفي الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز في الدقيقتين 22 و73.

وكسر برينتفورد أسطورة أرسنال الذي لم يخسر من قبل مباراة افتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الحالي.

فريق المدرب ميكيل أرتيتا فاز بالمباراة الافتتاحية للدوري الممتاز أمام وست بروميتش ألبيون وليستر سيتي وفولام في مواسم 2008-2009 و2017-2018 و2020-2021 على الترتيب.

لكنه سقط أمام برينتفورد الذي سجل في الدوري الممتاز لأول مرة منذ 27 ألفا و110 أيام، منذ عام 1947 حين أحرز للفريق لين تاونسند ضد سندرلاند.

وجلس المصري محمد النني على دكة أرسنال ولم يشارك في المباراة التي استضافها ملعب برينتفورد كوميونيتي.

فريق النحل استغل أخطاء المدفعجية الذين سيطروا على المباراة وحاولوا كثيرا على مرمى الحارس ديفيد رايا لكن دون فاعلية.

وسجل كانوس الهدف الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لم يقدر الحارس بيرند لينو على صدها في الدقيقة 22.

وإثر رمية تماس في الدقيقة 73 فشل دفاع أرسنال في إبعاد الكرة من منطقة جزائه لينقض عليها نورجارد برأسه محرزا الهدف الثاني لبرينتفورد.

واقتنص برينتفورد أول 3 نقاط في الدوري بينما تكبد أرسنال الهزيمة الأولى.

ويحل برينتفورد ضيفا على كريستال بالاس بعد ثمانية أيام في الجولة الثانية من الدوري.

بينما يستضيف أرسنال بعد 9 أيام جاره اللندني فريق تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا.