فرج عامر لـ في الجول: كيف يُستبعد سموحة من الكونفدرالية ونحن الرابع.. لن أترك حقنا

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 22:00

كتب : أحمد الخولي

فرج عامر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه لن يترك حق الفريق في المشاركة الإفريقية وهدد باللجوء للاتحاد الإفريقي والدولي.

وأرسل الاتحاد المصري لـ كاف كل من المصري وبيراميدز للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية قبل 5 جولات على نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

سموحة تفوق على طلائع الجيش بنتيجة 4-2 وارتقى للمركز الرابع متفوقا على بيراميدز في الجولة 30 بجدول الترتيب.

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وقال فرج عامر لـ FilGoal.com: "لن أترك حق سموحة وسنرسل احتجاجا رسميا لاتحاد الكرة بعد استبعاد فريقي من الكونفدرالية".

وشدد "في حال عدم انصافي سألجأ لـ كاف وفيفا ولن أسكت أبدا".

وأتم "كيف يُستبعد سموحة من المشاركة الإفريقية ونحن رابع الدوري الآن وقد أظل في هذا المركز لنهاية الموسم وبالتالي من حقي المشاركة الإفريقية".

وأجريت اليوم قرعة الأدوار التمهيدية للكونفدرالية، فيواجه بيراميدز لعزام التنزاني أو هورسيد الصومالي في دور الـ32.

بينما سيلعب المصري ضد سلطات الموارد الأوغندي أو البن الإثيوبي.

وأرسل اتحاد الكرة، أسماء الأندية الـ 4 بشكل رسمي لـ كاف بعد نهاية مباراة الاتحاد السكندري والزمالك.

وفي وقت سابق، كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، عن وصول خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يغير موازين تأهل الأندية المصرية للكونفدرالية الإفريقية، الموسم المقبل.

وشرح المصدر لـ FilGoal.com: "وصلنا خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بأنه لن يعتد بأي شيء للمشاركة الإفريقية سوى ترتيب الـ 4 فرق الأوائل في جدول الدوري، وقت نهاية مهلته لتسجيل أسماء الأندية المشاركة قاريا، وعدم موافقته على تأهل طلائع الجيش كونه بطل كأس الموسم الماضي".

وأوضح "سنرسل الأسماء بعد نهاية مباراة الاتحاد السكندري والزمالك الثلاثاء حيث ستتساوى فرق المصري وبيراميدز وسموحة والاتحاد في عدد المباريات الملعوبة".

الكونفدرالية سموحة في الدوري الدوري المصري
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