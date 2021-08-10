إلى الكونفدرالية.. بيراميدز يكمل عقد المتأهلين لبطولتي الأندية الإفريقية

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 23:04

كتب : FilGoal

بيراميدز - الرجاء المغربي

أكمل نادي بيراميدز عقد المتأهلين المصريين لبطولتي الأندية الإفريقية الموسم المقبل، بعد أن ضمن التأهل للكونفدرالية الإفريقية.

وبعد خسارة الاتحاد السكندري من الزمالك 2-1، ضمن بيراميدز المركز الرابع في تاريخ تقديم الاتحاد المصري لكرة القدم لأسماء الأندية المشاركة إفريقيا، اليوم الثلاثاء.

ويشارك بيراميدز مع المصري في الكونفدرالية الموسم المقبل، بينما يدافع الأهلي عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا، رفقة الزمالك.

أخبار متعلقة
هدف عبد الشافي يقتل أحلام الاتحاد الإفريقية ويعيد الصدارة لـ الزمالك بيراميدز يتنفس الصعداء الأولى.. شباب إنبي يحرم سموحة من الكونفدرالية مباراتان حاسمتان للتأهل للكونفدرالية.. بيراميدز وسموحة والاتحاد يترقبون

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في الدوري بـ 43 نقطة، خلف المصري بـ 3 نقاط، قبل لقائهما الجولة المقبلة.

بينما يتصدر الزمالك الدوري مؤقتا بعد فوزه على الاتحاد السكندري 2-1 بـ 64 نقطة، فيما يواجه الأهلي صاحب الـ 61 نقطة الإسماعيلي في الجولة 29 غدا الأربعاء.

وأرسل اتحاد الكرة، أسماء الأندية الـ 4 بشكل رسمي لـ كاف بعد نهاية مباراة الاتحاد السكندري والزمالك.

وفي وقت سابق، كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، عن وصول خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يغير موازين تأهل الأندية المصرية للكونفدرالية الإفريقية، الموسم المقبل.

وشرح المصدر لـ FilGoal.com: "وصلنا خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بأنه لن يعتد بأي شيء للمشاركة الإفريقية سوى ترتيب الـ 4 فرق الأوائل في جدول الدوري، وقت نهاية مهلته لتسجيل أسماء الأندية المشاركة قاريا، وعدم موافقته على تأهل طلائع الجيش كونه بطل كأس الموسم الماضي".

وأوضح "سنرسل الأسماء بعد نهاية مباراة الاتحاد السكندري والزمالك الثلاثاء حيث ستتساوى فرق المصري وبيراميدز وسموحة والاتحاد في عدد المباريات الملعوبة".

بيراميدز في الدوري الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
هيثم شعبان يكشف سبب خروج ريان مبكرا ضد المقاصة: يبدو مشتتا 6 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 21 دقيقة | الدوري المصري
طرح كراسة الشروط الخاصة بحقوق تسمية استاد الأهلي خلال أسبوع 22 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الأهلي مع شركات "الأهلي" الثلاث 26 دقيقة | الدوري المصري
كوكا بهدر ركلة ترجيح في وداع أولمبياكوس لتصفيات دوري أبطال أوروبا 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كارتيرون: المنافس سيخوض مباريات ودية.. والاتحاد حاول "إيقاف المباراة" 40 دقيقة | الدوري المصري
اكتمل فريق الأحلام.. ولكن ماذا عن بوتشيتينو؟ 47 دقيقة | الدوري الفرنسي
إلى الكونفدرالية.. بيراميدز يكمل عقد المتأهلين لبطولتي الأندية الإفريقية ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك