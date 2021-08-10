إلى الكونفدرالية.. بيراميدز يكمل عقد المتأهلين لبطولتي الأندية الإفريقية

أكمل نادي بيراميدز عقد المتأهلين المصريين لبطولتي الأندية الإفريقية الموسم المقبل، بعد أن ضمن التأهل للكونفدرالية الإفريقية.

وبعد خسارة الاتحاد السكندري من الزمالك 2-1، ضمن بيراميدز المركز الرابع في تاريخ تقديم الاتحاد المصري لكرة القدم لأسماء الأندية المشاركة إفريقيا، اليوم الثلاثاء.

ويشارك بيراميدز مع المصري في الكونفدرالية الموسم المقبل، بينما يدافع الأهلي عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا، رفقة الزمالك.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في الدوري بـ 43 نقطة، خلف المصري بـ 3 نقاط، قبل لقائهما الجولة المقبلة.

بينما يتصدر الزمالك الدوري مؤقتا بعد فوزه على الاتحاد السكندري 2-1 بـ 64 نقطة، فيما يواجه الأهلي صاحب الـ 61 نقطة الإسماعيلي في الجولة 29 غدا الأربعاء.

وأرسل اتحاد الكرة، أسماء الأندية الـ 4 بشكل رسمي لـ كاف بعد نهاية مباراة الاتحاد السكندري والزمالك.

وفي وقت سابق، كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، عن وصول خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يغير موازين تأهل الأندية المصرية للكونفدرالية الإفريقية، الموسم المقبل.

وشرح المصدر لـ FilGoal.com: "وصلنا خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بأنه لن يعتد بأي شيء للمشاركة الإفريقية سوى ترتيب الـ 4 فرق الأوائل في جدول الدوري، وقت نهاية مهلته لتسجيل أسماء الأندية المشاركة قاريا، وعدم موافقته على تأهل طلائع الجيش كونه بطل كأس الموسم الماضي".

وأوضح "سنرسل الأسماء بعد نهاية مباراة الاتحاد السكندري والزمالك الثلاثاء حيث ستتساوى فرق المصري وبيراميدز وسموحة والاتحاد في عدد المباريات الملعوبة".