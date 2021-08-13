انتهت في إنجلترا - برينتفورد (2) (0) أرسنال

تابع مباشرة مباراة برينتفورد وأرسنال اليوم الجمعة في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق73: كريستيان نورجارد يسجل الهدف الثاني لبرينتفورد من ضربة رأس إثر تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء من رمية تماس

ق66: سيرجي كانوس توغل بالكرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية ولكن تصدى لها لينو بثبات

ق65: أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء وحولها مارتينيللي برأسية ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى

ق65: كيران تيرني سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بقدم أحد المدافعين ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب

ق58: بوكايو ساكا يشارك بدلا من بالوجون في أول تبديل لأرسنال

ق51: إميل سميث رو توغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس رايا ببراعة

ق48: تمريرة عرضية من الجهة اليسرى نفذها تييرني لكن حارس برينتفورد يمسك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: براين مبويمو يسدد بجوار القائم الأيمن لمرمى لينو مهدرا فرصة الهدف الثاني لبرينتفورد

ق22: كانوس يسجل الهدف الأول لبرينتفورد بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء

ق17: كالوم تشامبرس سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الدفاع قبل وصولها للمرمى.

ق12: بريان مبيومو سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتدت من القائم الأيسر لخارج الملعب

ق9: نيكولاس بيبي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس رايا بسهولة

بداية المباراة