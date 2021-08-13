انتهت في إنجلترا - برينتفورد (2) (0) أرسنال
الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 20:49
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة برينتفورد وأرسنال اليوم الجمعة في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق73: كريستيان نورجارد يسجل الهدف الثاني لبرينتفورد من ضربة رأس إثر تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء من رمية تماس
ق66: سيرجي كانوس توغل بالكرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية ولكن تصدى لها لينو بثبات
ق65: أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء وحولها مارتينيللي برأسية ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى
ق65: كيران تيرني سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بقدم أحد المدافعين ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب
ق58: بوكايو ساكا يشارك بدلا من بالوجون في أول تبديل لأرسنال
ق51: إميل سميث رو توغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس رايا ببراعة
ق48: تمريرة عرضية من الجهة اليسرى نفذها تييرني لكن حارس برينتفورد يمسك بالكرة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30: براين مبويمو يسدد بجوار القائم الأيمن لمرمى لينو مهدرا فرصة الهدف الثاني لبرينتفورد
ق22: كانوس يسجل الهدف الأول لبرينتفورد بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء
ق17: كالوم تشامبرس سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الدفاع قبل وصولها للمرمى.
ق12: بريان مبيومو سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتدت من القائم الأيسر لخارج الملعب
ق9: نيكولاس بيبي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس رايا بسهولة
بداية المباراة