التشكيل - مارتينيلي يقود أرسنال والنني بديل.. وتونيي في هجوم برينتفورد

يجلس المصري محمد النني بديلا في أرسنال الذي يواجه مضيفه برينتفورد اليوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ برينتفورد، الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايا

الدفاع: أجير - يانسون - بينوك

وسط الملعب: كانوس - جانيلت - نورجارد - أونييكا - هنري - مبويمو

الهجوم: تونيي

بينما تشكيل أرسنال:

حارس المرمى: لينو

الدفاع: تشامبرز - وايت - ماري - تييرني

وسط الملعب: تشاكا - سامبي - سميث روي

الهجوم: بيبي - بالوجون - مارتينيلي

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.