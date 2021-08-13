التشكيل - مارتينيلي يقود أرسنال والنني بديل.. وتونيي في هجوم برينتفورد
الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 20:10
كتب : FilGoal
يجلس المصري محمد النني بديلا في أرسنال الذي يواجه مضيفه برينتفورد اليوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويبدأ برينتفورد، الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، بتشكيل مكون من:
حارس المرمى: رايا
الدفاع: أجير - يانسون - بينوك
وسط الملعب: كانوس - جانيلت - نورجارد - أونييكا - هنري - مبويمو
الهجوم: تونيي
بينما تشكيل أرسنال:
حارس المرمى: لينو
الدفاع: تشامبرز - وايت - ماري - تييرني
وسط الملعب: تشاكا - سامبي - سميث روي
الهجوم: بيبي - بالوجون - مارتينيلي
وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN 1 Premium.