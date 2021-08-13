مؤتمر توخيل: موقف لوكاكو من المشاركة ضد كريستال بالاس.. وما قدمه حتى يعود إلى تشيلسي

كشف الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي عن موقف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد لتوه إلى البلوز في صفقة قياسية من المشاركة في أولى مباريات الفريق بمنافسات البريميرليج ضد كريستال بالاس.

وجاء ذلك بسبب خضوع المهاجم للعزل الصحي الوقائي، لدى وصوله من إيطاليا موطن فريقه السابق إنتر ميلان.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي:"روميلو فعل كل شيء ليأخذ هذه الفرصة الصغيرة من أجل إتمام الصفقة. لقد كان لاعبا كبيرا مع إنتر بكل المسؤوليات الملقاة على كتفيه ونجح في إحضار لقب كبير لإنتر".

وتوج لوكاكو مع النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي الغائب عن النادي منذ 2010، واضعا حد لحقبة احتكار يوفنتوس للقب والتي دامت لتسعة مواسم متتالية.

وأضاف المدرب الألماني "كان من المهم لنا أن تكون رغبته هي العودة إلى تشيلسي مرة أخرى وإنهاء مشروعه وقصته. كان هذا مهما للغاية".

وتابع "نعتقد أن روميلو هو الإضافة الأمثل للفريق بسبب لعبه في أكاديمية تشيلسي وكونه دائما ما يحمله في قلبه. إنه يمثل كل ما نفخر به في هذا النادي".

وعن محادثاته مع اللاعب قال:"لقد تبادلنا بعد المكالمات عبر الهاتف وبعض الرسائل أيضاً، ولكن الآن هو يتبع البروتوكول ويخضع للعزل لبعض الأيام. سنعمل على التفاصيل لاحقا وسنكون سعداء حين يصبح في الملعب".

أما عن ترشيح الفريق للفوز بلقب البريميرليج بعد إضافة بهذا الحجم أوضح "هناك حواجز يجب أن نجتازها وبعض الفجوات التي يجب أن نغلقها. مررنا بنصف موسم رائع ونهاية رائعة له".

وأضاف "الآن لدينا بداية مثيرة لموسم جديد وكنا نبحث عن مهاجم بمواصفات معينة وهو ما يوفره لوكاكو. إنه يلعب واثقا في الصراعات البدنية ويثق باللعب وظهره للمرمى وأيضاً قوي للغاية في استغلال سرعته، لذلك سيكون عنصرا رئيسيا في طريقة اللعب لدينا".

وواصل توخيل "هذا ما يتطلبه هذا الدوري وهذا ما نتطلبه أيضا لأنفسنا، نحن لا نريد أن نتمحور فقط حول الاستحواذ أو الدفاع أو الكرات الطويلة، وقوى لوكاكو تمنحنا التنوع".

واختتم "إنه قوي في الهواء وسيمنحنا قوة جديدة حين نلعب كرات عرضية من الجانبين، وأنا لا أعتقد أن علينا تغيير طريقتنا لجعله يتألق، فلديه شخصيته وهو في عمر جيد. إنه فائد ونتمنى أن يكون أحد قادتنا".

وكان تشيلسي قد تعاقد مع لوكاكو الذي باعه لإيفرتون مقابل 28 مليون جنيه استرليني في 2014، بصفقة قياسية جعلته الأغلى في تاريخ البريميرليج مقابل 115 مليون يورو.