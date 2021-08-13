قرعة الكونفدرالية - مواجهة تنزانية محتملة لـ بيراميدز.. والبن الإثيوبي في طريق المصري

أسفرت قرعة الكونفدرالية 2021-2022 عن مواجهة بيراميدز لعزام التنزاني أو هورسيد الصومالي في دور الـ32.

بينما سيلعب المصري ضد سلطات الموارد الأوغندي أو البن الإثيوبي.

ويشارك بيراميدز في الكونفدرالية للموسم الثالث على التوالي.

بينما يعود المصري للبطولة التي شارك بها 4 مرات متتالية من 2017 إلى 2019-2020.

وستجري مباراتا الذهاب في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع الإياب في مصر.

وفي حال تأهل بيراميدز والمصري سيلعبان في دور الملحق الذي يشارك به 16 ناديا خسروا في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويحمل الرجاء المغربي لقب البطولة بعدما تفوق على شبيبة القبائل الجزائري في نهائي النسخة الماضية.