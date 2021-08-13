قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 17:09

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022 عن مواجهتين سهلتين للأهلي والزمالك ممثلي مصر في البطولة القارية.

وسيلعب الأهلي، حامل لقب البطولة، ضد الحرس الوطني من النيجر أو لو ميساجيه المنتمي لبوروندي.

بينما سيواجه الزمالك فريق أرتا سولار الجيبوتي أو توسكر الكيني.

أخبار متعلقة
نونو سانتو: هاري كين لاعب لـ توتنام.. سنحدد موقفه من مواجهة سيتي لاحقا الأهلي لـ في الجول: سلبية مسحة بدر بانون.. وفترة غياب محمد شريف مؤتمر سولشاير عن موقف سانشو وفاران من المشاركة ضد ليدز.. وبوجبا مغناطيس الإعلام‎‎ مدرب برشلونة السابق: خسرنا الليجا لأن ريال مدريد تم منحه 6 ركلات جزاء‎‎

وإذا عبر الأهلي والزمالك لدور المجموعات ستحدد القرعة منافسيهم المقبلين.

وستجري مباراة الذهاب في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع لقاء الإياب.

ثم يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة دور المجموعات الذي سينطلق في فبراير 2022.

الأهلي الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
قرعة الكونفدرالية - مواجهة تنزانية محتملة لـ بيراميدز.. والبن الإثيوبي في طريق المصري 2 دقيقة | الكونفدرالية
قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي لـ في الجول: سلبية مسحة بدر بانون.. وفترة غياب محمد شريف ساعة | الدوري المصري
نونو سانتو: هاري كين لاعب لـ توتنام.. سنحدد موقفه من مواجهة سيتي لاحقا ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سولشاير عن موقف سانشو وفاران من المشاركة ضد ليدز.. وبوجبا مغناطيس الإعلام‎‎ ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب برشلونة السابق: خسرنا الليجا لأن ريال مدريد تم منحه 6 ركلات جزاء‎‎ 2 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: إصابة راموس تعيد فتح سوق انتقالات باريس سان جيرمان‎‎ 2 ساعة | الدوري الفرنسي
رئيس الوداد: الزمالك طلب ضم وليد الكرتي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري
قد ينال إعجابك