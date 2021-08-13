قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32

أسفرت قرعة دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022 عن مواجهتين سهلتين للأهلي والزمالك ممثلي مصر في البطولة القارية.

وسيلعب الأهلي، حامل لقب البطولة، ضد الحرس الوطني من النيجر أو لو ميساجيه المنتمي لبوروندي.

بينما سيواجه الزمالك فريق أرتا سولار الجيبوتي أو توسكر الكيني.

وإذا عبر الأهلي والزمالك لدور المجموعات ستحدد القرعة منافسيهم المقبلين.

وستجري مباراة الذهاب في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع لقاء الإياب.

ثم يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة دور المجموعات الذي سينطلق في فبراير 2022.