نونو سانتو: هاري كين لاعب لـ توتنام.. سنحدد موقفه من مواجهة سيتي لاحقا

رد نونو سانتو المدير الفني لتوتنام على سؤال حول مستقبل هاري كين مهاجم الفريق والذي يرغب مانشستر سيتي في ضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال نونو سانتو في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "هاري كين معانا هو لاعب لتوتنام، وعلينا التفكير في لقاء بعد الغد".

ويستضيف توتنام منافسه مانشستر سيتي الأحد المقبل في ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وواصل سانتو حديثه "كل اللاعبين الذين يعملون معنا هم لاعبين لتوتنام".

وأتم "لنستعد للمران الأخير غدا ونرى ماذا سيحدث".

ويرغب مانشستر سيتي في الظفر بخدمات هاري مقابل 150 مليون يورو وفقا للتقارير الصحفية.

كما أن التقارير الصحفية الإنجليزي أشارت إلى ان توتنام رفض بالفعل عرضا سابقا من سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وعاد هاري كين للتدرب مع توتنام بعد غاب عن أول مران مع الفريق استعدادا للموسم الجديد رغم نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها.