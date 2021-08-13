أين ذهب فاران؟ المدافع الفرنسي قد لا يشارك في لقاء ليدز بسبب تأخر يونايتد في تسجيله

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

رافائيل فاران

قبل ما يقرب من شهر من الآن أعلن مانشستر يونايتد توصله لاتفاق مع ريال مدريد لضم مدافعه رافائيل فاران ولكن حتى الآن لم يعلن النادي الإنجليزي عن ضم اللاعب الفرنسي رسميا.

وجاء التأخر في الإعلان بسبب خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي واضطرار فاران للحصول على التأشيرة الخاصة بالسفر.

هذا بالإضافة لقضائه 14 يوما مدة الحجر الصحي للكشف عن فيروس كورونا.

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وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن بعض التفاصيل الصغيرة في الأوراق كانت تعطل توقيع فاران.

وذكرت بعض التقارير أن تلك التفاصيل تتعلق بحقوق الصور والإعلان.

ذلك قبل أن يعلن رومانو حل تلك المشكلة الصغيرة وأن فاران وقع بالفعل على عقود انضمامه ليونايتد حتى عام 2025.

وكان من المفترض أن يتواجد فاران على مقاعد البدلاء وفقا للتقارير الصحفية الإنجليزية في لقاء مانشستر يونايتد الافتتاحي للدوري الإنجليزي ضد ليدز يونايتد غدا السبت.

لكن حتى الآن لم يعلن يونايتد ضم اللاعب رسميا وبالتالي هناك تخبط من أن النادي لم يستطع تسجيله في الاتحاد الإنجليزي في قائمته كي يستطيع التواجد ضد ليدز.

وكان يونايتد يملك فرصة لتسجيل فاران قبل منتصف اليوم الجمعة ليستطيع التواجد ضد ليدز لكن النادي لم يعلن عن ذلك حتى الآن.

لذا بات من المؤكد بشكل كبير غياب فاران عن التواجد ضد ليدز ولو حتى جلس على مقاعد البدلاء.

مانشستر يونايتد فاران
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