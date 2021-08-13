تقرير: كوتينيو إلى لاتسيو؟ عقبات كبرى في وجه خلاص برشلونة‎‎

تقارير مفاجئة بحسب وصف الصحافة الإيطالية، تناولت إمكانية انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة الإسباني إلى لاتسيو.

وبحسب صحيفة "‘إل كورييري ديللو سبورت" و"لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن برشلونة مستعد لدفع نصف راتب كوتينيو لهذا الموسم إذا كان من الممكن إعارته.

الفكرة ذاتها اقترحها وكيله كيا جورابشيان الذي يعمل بصورة مستمرة مع لاتسيو، مع الوضع في الاعتبار أن كوتينيو ليس غريبا عن الدوري الإيطالي، كما أنه صديق جيد لمواطنه لوكاس ليفا نجم وسط الفريق.

وسبق للبرازيلي اللعب في صفوف إنتر ميلان قبل انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي، الذي غادره في يناير 2018 لينتفل إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في سوق الانتقالات وأسعار اللاعبين.

منذ ذلك الوقت عانى برشلونة من سوء مردوده وارتفاع راتبه، كجزء من أزمة الرواتب التي أجبرت النادي على التخلي عن أسطورته ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في العاشر من أغسطس بصفقة انتقال حر.

المشكلة الرئيسية أمام فكرة انتقال كوتينيو إلى لاتسيو، هي أن الفريق يعاني نفس معاناة برشلونة مع تسجيل اللاعبي، ليصبح حتى تحمل 4.5 مليون يورو كراتب عقبة من غير المحتمل تجاوزها.

أيضا ما قد يدعو اللاعب نفسه للرفض هو وجود لاتسيو في الدوري الأوروبي، حيث سيفضل البرازيلي اللعب في دوري أبطال أوروبا، وكانت إعارته الوحيدة خارج برشلونة إلى بايرن ميونخ الألماني، في نفس عام تتويجه بدوري الأبطال 2020.

ويواجه لاتسيو أيضا مشكلة إضافية بعد فشله في بيع خواكين كوريا، حيث يطالب رئيسه كلاوديو لوتيتو بمبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو، والمشتري الوحيد على الساحة هو إنتر، الذي يرفض تلبية هذه المطالب.

ولكن من المتوقع أن تشهد هذه الصفقة انفراجة محتملة بعد نجاح النيراتزوري في بيع روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 115 مليون يورو، وبالتالي هو يبحث عن بديل يلائم طريقة مدربه سيموني إنزاجي، مدرب لاتسيو السابق الذي يعرف كوريا جيدا ولهذا يفضله ضمن خياراته الرئيسية.

يذكر أن برشلونة لا يزال يعاني لتسجيل لاعبيه الجدد قبل يومين من انطلاقته في الليجا بمواجهة ريال سوسييداد، حيث من المحتمل أن يدخلها بدون الهولندي ممفيس ديباي لهذا السبب.