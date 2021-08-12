المثلث الأخير.. برشلونة يصوت ضد اتفاقية الليجا مع صندوق الاستثمار‎‎

أصدر برشلونة الإسباني بياناً ضد اتفاقية رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" مع صندوق استثمار "CVC" والتي كانت مثار جدلا واسعا في الأيام الماضية.

جاء ذلك تزامنا مع اجتماع شهد حضور كافة أندية الليجا اليوم، وتم طرح هذه الاتفاقية للتصويت، بحضور ماتيو أليماني مدير الكرة ممثلاً عن برشلونة.

وأعلن برشلونة موقفه الرافض صراحة للاتفاق، رغم تأكيدات خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا أن الاتفاقية بصورة مبدئية لقت ترحيب النادي الكتالوني في بادئ الأمر، إلا أن شرطا أضيف في نهاية المطاف كان سر تحول هذا الموقف.

وكانت هذه الاتفاقية بمثابة طوق النجاة للبارسا في وضع صعب للغاية، حيث كان ستسمح له بتسجيل لاعبيه الجدد وتسجيل عقد نجمه الأول ليونيل ميسي، الذي اضطر للرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

الشرط موضع الخلاف هو حصول الأندية على الدعم المادي الآن مقابل حصول الصندوق على نسبة من الحقوق البصرية والسمعية للأندية لمدة 50 عاماً، وهو ما ارتأته الأندية الرافضة بيعا للمستقبل في مقابل إنقاذ الحاضر.

وقال برشلونة في بيانه: "نادي برشلونة شارك اليوم في اجتماع أندية رابطة الليجا بشأن اتفاقيتها مع صندوق استثمار CVC، الذي أصبح شريكا اقتصاديا لليجا، وتم تقديم الاتفاقية وطرحها للتصويت".

وأضاف "برشلونة ممثلاً بمدير الكرة ماتيو أليماني أعلن موقفه الرافض لهذا الاتفاق والذي أضاف شرطا في الدقيقة الأخيرة بشأن الحقوق التلفزيونية للنادي، التي يجب أن تظل ملكاً له ولا يجب أن توضع تحت وصاية لتلقي الدعم المادي بصورة تؤثر على حياة النادي في الأعوام الخمسين المقبلة".

وأوضح "الآن برشلونة بالإضافة إلى ريال مدريد وأتليتك بلباو، الأندية الثلاثة التي لم توقع على هذا الاتفاق، تدافع عن حقوق أعضائها وأسس تملكها، عن طريق اختيار الأعضاء للإدارات لفترات محددة، وهو ما يقف ضد رهن أسس النادي وهي الحالة هنا مع الحقوق التلفزيونية لنصف قرن قادم".

يذكر أن ريال مدريد كان قد بادر بإعلان رفضه لهذه الاتفاقية، كما لجأ لمقاضاة تيباس وصندوق الاستثمار لوقف تفعيل هذه الاتفاقية وإلغاء نتائج اجتماع الثاني عشر من أغسطس إن أقرت إتمامها.