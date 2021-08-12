سكاي: مانشستر سيتي سيقدم عرضا ضخما لـ توتنام من أجل هاري كين

ذكرت شبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي أن نادي مانشستر سيتي يجهز عرضا ماليا كبير جدا للحصول على خدمات هاري كين لاعب توتنام.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر مانشستر سيتي

وأشارت الشبكة عبر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو إلى أن مانشستر سيتي سيقدم مبلغا ماليا يصل إلى 150 مليون يورو، ويشمل العرض إضافات أيضا إذا لزم الأمر لإقناع توتنام.

وأوضحت سكاي أن توتنام يأمل في أن يحافظ على بقاء كين ضمن الفريق، ولكن إدارة السيتي لم تفقد الأمل في الحصول على مهاجم المنتخب الإنجليزي.

Manchester City are preparing their new bid for Harry Kane around €150m and would also include add-ons if necessary to convince Spurs. ⚪️🚨 #THFC Tottenham still hope to keep Kane but Man City are not giving up - bid will be ready. Exclusive story earlier today, confirmed👇🏻🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/TX737kCun6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021

وكانت بعض التقارير الإنجليزية أشارت في وقت سابق إلى أن هاري كين عاد مؤخرا إلى التدريبات حيث أنه لا يرغب في خوض مواجهة توتنام الأحد المقبل.

والجدير بالذكر أن هاري كين أعرب عن رغبته في الرحيل عن توتنام بعد نهاية الموسم الماضي، فيما سجل مهاجم المنتخب الإنجليزي 4 أهداف خلال بطولة يورو 2020، والتي خسرها منتخب الأسود الثلاث في المباراة النهائية أمام المنتخب الإيطالي.