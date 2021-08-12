سكاي: مانشستر سيتي سيقدم عرضا ضخما لـ توتنام من أجل هاري كين

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 22:26

كتب : عمر خالد

هاري كين - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

ذكرت شبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي أن نادي مانشستر سيتي يجهز عرضا ماليا كبير جدا للحصول على خدمات هاري كين لاعب توتنام.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

مانشستر سيتي

وأشارت الشبكة عبر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو إلى أن مانشستر سيتي سيقدم مبلغا ماليا يصل إلى 150 مليون يورو، ويشمل العرض إضافات أيضا إذا لزم الأمر لإقناع توتنام.

وأوضحت سكاي أن توتنام يأمل في أن يحافظ على بقاء كين ضمن الفريق، ولكن إدارة السيتي لم تفقد الأمل في الحصول على مهاجم المنتخب الإنجليزي.

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وكانت بعض التقارير الإنجليزية أشارت في وقت سابق إلى أن هاري كين عاد مؤخرا إلى التدريبات حيث أنه لا يرغب في خوض مواجهة توتنام الأحد المقبل.

والجدير بالذكر أن هاري كين أعرب عن رغبته في الرحيل عن توتنام بعد نهاية الموسم الماضي، فيما سجل مهاجم المنتخب الإنجليزي 4 أهداف خلال بطولة يورو 2020، والتي خسرها منتخب الأسود الثلاث في المباراة النهائية أمام المنتخب الإيطالي.

هاري كين مانشستر سيتي توتنام هوتسبر
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