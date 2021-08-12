أس: ميسي رونالدو معا طريق خروج مبابي الوحيد إلى مدريد‎‎

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 21:13

كتب : أحمد أباظة

كيليان مبابي في سانتياجو برنابيو

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن استعداد باريس سان جيرمان الفرنسي للتخلي عن نجمه المهاجم كيليان مبابي والسماح له بالانضمام إلى ريال مدريد مجاناً في الصيف القادم في حالة واحدة.

هذه الحالة هي أن يتمكن من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس حالياً، وأسطورة ريال مدريد وهدافه التاريخي، ما سيسمح له بالتواجد في فريق واحد مع غريمه ليونيل ميسي للمرة الأولى.

ووصل ميسي لتوه إلى حديقة الأمراء، حيث أعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع اللاعب في صفقة انتقال حر، وذلك في العاشر من أغسطس، بعد فشل برشلونة في تجديد تعاقده بسبب العوائق المالية.

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في الإطار ذاته، نجاح هذه الصفقة خرب عملية انتقال رونالدو إلى باريس، بسبب عدم قدرة النادي على تحمل راتب رونالدو بعد إضافة ميسي إلى القائمة أيضاً.

ورغم أن ذلك لن يحدث في التوقيت الحالي، إلا أن الصحيفة الإسبانية تعتبر أن كل ما حدث هو تأجيل للصفقة لمدة عام.

يتزامن ذلك مع إصرار مبابي بحسب التقارير على الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية، حيث يرغب بالانضمام إلى ريال مدريد ويرفض تجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2022.

وبحسب "أس" فإن باريس سان جيرمان لم يعُد يمانع هذا الأمر، إن كان يعني قدرته على الجمع بين ميسي ورونالدو في فريق واحد بسوق الصيف القادم.

وسيطر رونالدو وميسي على سباق الكرة الذهبية لأكثر من عثد من الزمان، وكانت رؤيتهما معاً بقميص واحد مجرد حلم لوقت طويل، خصوصاً بعد سنوات التنافس بقميصي ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب بين 2009 و2018.

يذكر أن عقد رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في يونيو 2022 ولا تبدو مفاوضات التجديد قريبة، مع تصاعد وتيرة أنباء إمكانية رحيله هذا الصيف لولا عدم وجود الجهة القادرة على تمويل الصفقة، ما يعني أن خروج مبابي سيكون بالمجان ووصول رونالدو سيكون بالآلية ذاتها.

مبابي ميسي رونالدو سان جيرمان ريال مدريد
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