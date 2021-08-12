مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الأندية المعفاة من خوض تمهيدي أبطال إفريقيا

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 20:53

كتب : محمد عبد العظيم

كأس دوري أبطال إفريقيا

ما هي الأندية التي سيتم إعفائها من خوض الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا؟

أجاب مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "سيكون هناك 10 أندية معفاة من خوض ذلك الدور".

وأوضح "الأندية المعفاة هم الأهلي والزمالك والترجي والنجم الساحلي والوداد المغربي ومواطنه الرجاء".

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وأكمل "هذا بالإضافة لمازيمبي الكونغولي وماميلودي صنداونز الجنوب غفريقي وهوريا كوناكري الغيني وسيمبا التنزاني".

وعن الأندية المعفاة من خوض الدور التمهيدي للكونفدرالية رد المصدر "سيتم الاستقرار عليهم غدا قبل بدء القرعة".

وتقام قرعة الدور التمهيدي غدا الجمعة ويحمل الأهلي لقب البطولة في العامين الأخيرين.

فيما يحمل الرجاء المغربي لقب الكونفدرالية ويشارك في البطولة من مصر كل من المصري وبيراميدز.

في إفريقيا الأهلي الزمالك المصري بيراميدز
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