مصدر من كاف يكشف لـ في الجول تصنيف قرعة كأس أمم إفريقيا.. وموقف مصر

ما هو تصنيف قرعة كأس أمم إفريقيا 2021 التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في ياوندي عاصمة الكاميرون؟ مصدر من الاتحاد الإفريقي "كاف" يجيب لـFilGoal.com.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه اليوم الخميس لـFilGoal.com: "ستقام القرعة يوم 17 أغسطس في تمام الساعة مساء بتوقيت مصر".

وواصل "افتتاح البطولة سيكون في التاسع من شهر يناير المقبل في تمام السادسة بتوقيت مصر".

وأردف "أما الختام والمباراة النهائية فستكون يوم 10 فبراير في التاسعة مساء بتوقيت مصر".

وعن التصنيف فجاء كالتالي:

التصنيف الأول: الجزائر- السنغال- تونس- المغرب- نيجيريا- الكاميرون

التصنيف الثاني: مصر- غانا- كوت ديفوار- مالي- بوركينا فاسو- غينيا

التصنيف الثالث: كاب فيردي- الجابون- موريتانيا- سيراليون- زيمبابوي- غينيا بيساو

التصنيف الرابع: مالاوي- السودان- غينيا الاستوائية- جزر القمر- إثيوبيا- جامبيا