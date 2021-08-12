مؤتمر أرتيتا: هذه ليست نهاية السوق.. وهكذا سيصبح موسمنا ناجحا‎‎

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي اعتقاده بأن سوق الانتقالات لم يصل إلى نهايته بعد بالنسبة للنادي، كما أوضح ما يعتبره معيارا لنجاح الموسم الجديد من عدمه.

وقال أرتيتا في مؤتمر الصحفي اليوم الخميس: "بينما أعتقد أننا قمنا ببعض الأشياء التي أردنا القيام بها في الفترة الأولى من سوق الانتقالات، لا يزال هناك بعض الوقت وأنا واثق أن هناك أشياء ستحدث".

وبخصوص لاعبه جو ويلوك القريب من العودة إلى نيوكاسل بعد إعارته الناجحة في صفوفه بالنصف الثاني من الموسم الماضي، عقب أرتيتا قائلاً: "الوضع هو أنه لاعبنا، ولقد أجرينا بعض المحادثات لأن الأمر لا يتوقف فقط على رغبتنا بل على مصلحة اللاعب".

وأضاف "ما فعله (مع نيوكاسل في الإعارة) وضعه في موقف فوة يتيح له اختيار كيف سيبدو مستقبل".

أما بخصوص مستجدات مركز حراسة المرمى والصفقة المتوقعة به، رفض أرتيتا التعليق بقوله "لا يمكنني أن أخبركم اليوم، ليس لدي إجابات بهذا الصدد".

وتشير التقارير إلى اقتراب آرسنال من التعاقد مع آرون رامسديل حارس مرمى شيفيلد يونايتد، وذلك لدعم المركز بعد رحيل إيميليانو مارتينيز الذي تألق مع أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين في الموسم الماضي، وهو ما قال عنه أرتيتا أن رحيله أتى بسبب تداخل العديد من الأطراف.

وعن الصعوبات المالية التي يواجهها النادي في تحركاته بسوق الانتقالات أوضح المدرب "كل الأندية تمر بنفس الموقف. لدينا ملاك يرغبون في الاستثمار بالفريق ويريدون تحسينه لتحقيق أهداف أكبر، ولكن في الوقت ذاته يجب التعامل مع الأمور بحذر لأننا نريد البقاء في وضع مادي جيد".

أما عن التوقيت المتوقع لحسم الصفقات الأخيرة، قال أرتيتا: "لقد كانت فترة انتقالات صعبة، وربما ستحدث الكثير من الأشياء في الأسبوع الأخير أو ما إلى ذلك. الوقت ينفد ولكن الأمور تتطلبه، هناك الكثير من الأشياء المختلفة والأطراف المختلفة التي نحتاج إليها لإنهاء الأمور".

وتابع "بالتأكيد نحن نحاول فعل ما يمكننا فعل، والمهم هو أن نجعل قائمتنا أفضل وأن نملك الاستقرار بداخلها، وهو شيء بالتأكيد افتقدناه العام الماضي حتى ديسمبر".

وعن عدد اللاعبين الإضافيين الذين يريدهم في السوق، أبدى أرتيتا استعداده للعمل مع من يملكهم في الوقت الحالي واستخراج الأفضل لديهم، دون النظر إلى خارج فريقه.

أما عن الوضع الحالي للجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم الفريق قال المدرب:"منذ عودته ظهر بالعقلية المناسبة وحاول أن يضع الموسم الماضي الذي كان صعباً على الجميع وراء ظهره، وأن يعود للمستوى الذي يمكنه الوصول إليه. إنه يعلم ونحن نعلم أيضاً أن مستواه يمكنه مساعدة الفريق على تحقيق أشياء أفضل".

وعن مقاييس الموسم الناجح حالياً بالنسبة للجانرز اختتم المدرب الإسباني "هدفنا هو الحصول على أفضل نسخة بصورة ثابتة، وهو ما سيجعلنا أقرب للفوز بالمباريات. هذا ما أريده من الفريق. إذا نجحنا في القيام بذلك بصورة مستمرة في كل مرة سنكون في موقع جيد".

ويفتتح آرسنال منافسات البريميرليج للموسم الجديد 2021-2022 بملاقاة برينتفورد الصاعد جديثاً غدا الثالث عشر من أغسطس في أولى الجولات.

يذكر أن الفريق أنهى موسمه الماضي في المركز الثامن دون التأهل لأي مسابقة أوروبية، برصيد 61 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي بطل المسابقة.