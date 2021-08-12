ليدز يعلن تجديد تعاقد بيلسا

أعلن نادي ليدز يونايتد تجديد عقد مدربه مارسيلو بيلسا ولمدة موسم واحد ليستمر في قيادة النادي الموسم المقبل.

وأصدر النادي بيانا اليوم الخميس أعلن خلاله تجديد عقد بيلسا حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال بيلسا فس تصريحات لموقع النادي: "ليس لديك ناد غالبا ما يخصص حجما كبيرا من الاستثمار لتحسين التدريب، وقدم ليدز مساهمة كبيرة من الناحية الاقتصادية للأدوات التي يستخدمها المدير الفني لإعداد لاعبيه ليكونوا اللاعبين المثاليين".

وأضاف "كل ما نحتاجه في هذا المجال، نجاح النادي باستثمارات عالية جدا، سواء كان ذلك هو الملاعب والمرافق والتكنولوجيا والسلع اللازمة لعمل اللاعبين وبهذا المعنى فإنني مندهش جدا من إدارة النادي".

وسيبدأ بيلسا الآن موسمه الرابع في قيادة ليدز يونايتد، بمواجه مانشستر يونايتد في أول مباراة بالدوري السبت المقبل.

وتولى مارسيلو بيلسا مسؤولية الفريق الإنجليزي في 140 مباراة خلال الفترة التي قضاها مع ليدز وحقق الفوز في 53% من المباريات.