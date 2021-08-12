عماد سليمان لـ في الجول: الإدارة لم تنفذ طلبات إيهاب جلال.. وفخر الدين وبابل وقعا لـ بيراميدز والاتحاد

كشف عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي أن كلمات إيهاب جلال المدير الفني في محلها حول صعوبة استمراره مع الفريق.

وقال جلال بعد التعادل مع الأهلي في الجولة 29 من الدوري أنه لا أحد يهتم بالفريق. (طالع التفاصيل)

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "اتفقنا كلجنة فنية على استمرار إيهاب جلال وهو يرحب ولكن له مطالب ولم تكن مادية بل للتدعيمات ونوعيتها لأنه يريد المنافسة الموسم المقبل ونحن والجماهير نفكر في ذلك".

وتابع "اتفقنا مع اللاعبين، شخصيا جلست مع 6 لاعبين واتفقنا على كل شيء لكن لابد من توافر مقدم العقود للتوقيع وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وأضاف "كل مسؤولي النادي داخله وخارجه يعلمون ما نفعله وما نحتاجه".

وواصل "قدمنا عروضا لفخر الدين بن يوسف ووافق، اتقفنا مع أري بابل على تقليل قيمة عقده وتحرير عقد جديد في الموسم المقبل، وأيضا محمد هاشم".

وأوضح "لكن عدم حصولهم على مقعد التعاقد، جعلهم يوقعون لأندية أخرى، فخر الدين بن يوسف لبيراميدز وأري بابل وهاشم للاتحاد".

وأشار "كل ذلك جعل إيهاب جلال يشير لصعوبة استمراره وهو منطقي لأن مطالبه بدأ يفقدها تدريجيا فكيف سيبقى ويحقق أحلامه".

وأتم "الوضع من الممكن أن يستقر لو توافرت الموارد المالية وهو ما يحتاج تدخل كافة الأطراف والمحبين داخل وخارج النادي".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

وعرف الإسماعيلي طفرة تحت قيادة إيهاب جلال إذ فاز في 8 مباريات وتعادل في 2 وخسر 3 مباريات منذ توليه المهمة في مارس الماضي.