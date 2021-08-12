إيهاب جلال: مواجهة الزمالك؟ سنحاول الفوز مثلما أفعل في أي لقاء.. ولا أحد مهتم بالإسماعيلي

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

أكرم توفيق إيهاب جلال الأهلي الإسماعيلي

قال إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي إنه سيخوض مواجهة الزمالك المقبلة محاولا الفوز مثلما هو الحال في أي لقاء يخوضه.

جاء ذلك في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" بعد التعادل مع الأهلي إيجابيا بهدف لمثله في ملعب الإسكندرية في الجولة 29 من الدوري المصري.

وتحدث إيهاب جلال قائلا: " حاولنا الضغط في بداية المباراة ولكن تركنا ثلث الملعب الأمامي والمباراة ظلت سجالا بيننا إلى أن سجل الأهلي هدفه في وقت غير جيد في الشوط الأول".

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وواصل "الشوط الثاني بدأنا بنفس الشكل وضغطنا مبكرا أكثر، أرى أننا قدمنا مباراة جيدة في بعض الأمور حتى آخر خمس دقائق حينما عاد فخر الدين بن يوسف للخلف وأحمد مدبولي الذي يلعب وهو مصاب، منذ أن أتيت للنادي وهو يلعب مصابا ويتحمل كثيرا".

وأردف إيهاب جلال "لعبنا على الفوز والأهلي كذلك لكن لم يكن هناك تكتيك كبير، الأهلي اعتمد على الكرات الطويلة أغلب الوقت، خسرنا نقط وكنا نريد إنهاء الدوري في ترتيب أفضل من ذلك".

وشدد "اللاعبون يحصلون على ثقة من كل مباراة وهذا شيء جيد".

وعن تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للدراويش قال: "لنا ركلة جزاء ولكن الحكم احتسب خطأ في بداية اللعبة، لا أريد الحديث عن تلك اللقطة، مباراة وانتهت ومباراة كانت سجالا لن أقول أكثر من ذلك".

أما عن مواجهة الزمالك في ظل صراع الأهلي والزمالك على لقب الدوري قبل خمس جولات على نهاية المسابقة قال: "ليس لدي أي حسابات، ولا أعرف كيف ستكون النتيجة".

وشدد "سأخوض المباراة من أجل الفوز، لا أشغل بالي بأي خصم سأواجهه أنا أركز على الفوز على كل مباراة، أي كلام آخر يقال هو "كلام فاضي" هذا ما سأقوله".

أما عن موقفه من البقاء مع الإسماعيلي بنهاية الموسم قال: "حتى الآن لا يوجد رد فعل على ما طلبته، وغالبا لا يوجد حل والحمد لله خرجنا من الموقف السييء الذي يتواجد به الإسماعيلي لكنني لا أرى أي شخص مهتم".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيج 37 نقطة.

أما الأهلي فيأتي ثانيا بـ65 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

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