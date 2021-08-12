كوبا ليبرتادوريس - فلامنجو يضع قدما في المربع الذهبي.. وجاياردو يخضع أمام أتليتكو مينيرو

وضع فلامنجو البرازيلي قدما في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2021، بينما خطف أتليتكو مينيرو البرازيلي فوزا مهما ضد ريفر بليت الأرجنتيني في ربع النهائي.

فلامنجو عاد بانتصار عريض على أولمبيا الباراجوياني بنتيجة 4-1 من باراجواي، بينما تواصلت نتائج ريفر بليت السلبية على ملعب مونتيمنتال ضد الأندية البرازيلية تحت قيادة مارسيلو جاياردو.

وكان التعادل قد حسم أولى مواجهات ربع النهائي بين ساو باولو وبالميراس حامل اللقب بالتعادل 1-1. (طالع التفاصيل)

فلامنجو تقدم بعد مرور 16 دقيقة من هجمة سريعة عن طريق صانع ألعابه الأوروجوياني جيورجان دي أراسكايتا.

المباراة توقفت في الدقيقة 22 بعد تدخل قوي بالمرفق من أراسكايتا على وجه فيكتور سالازر لاعب الفريق الباراجوياني.

اللاعب الأرجنتيني تعرض للإغماء وتدخلت سيارة الإسعاف سريعا لنقله لأحدى المستشفيات وقضى الليلة في المستشفى خوفا من تعرضه لارتجاج والتأكد من سلامته.

احتسب الحكم 15 دقيقة وقتا بدلا من الضائع في الشوط الأول وفي الدقيقة الثانية عشر من الوقت البديل أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لفيليبي لويس ظهير أيسر فلامنجو ثم البطاقة الحمراء.

لكنه عاد إلى تقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء في بداية الهجمة لفلامنجو معها ألغى البطاقة الحمراء.

جابريل باربوسا انبرى للركلة وسدد معلنا تقدم الأحمر والأسود بالهدف الثاني.

وبعد دقيقتين عدّل إيفان توريس النتيجة برأسية مقلصا الفارق لصالح أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني استطاع باربوسا أن يضيف الثاني له والثالث للضيوف بعدما حوّل تسديدة برونو هنريكي في الشباك في الدقيقة 52.

وأصبح باربوسا هداف بطولة كوبا ليبرتادوريس بين اللاعبين الحاليين بتسجيله 20 هدفا خلال 3 مواسم.

وفي الدقيقة 90 أهدى باربوسا تمريرة حاسمة إلى البديل فيتينو ليسجل هدف فلامنجو الرابع ليضع بطل نسحة 2019 قدما في نصف النهائي قبل الإياب الأسبوع المقبل في ماراكانا.

وسينتظر فلامنجو الفائز من مباراة فلومينينسي البرازيلي وبرشلونة الإكوادوري وحال خطف الأول بطاقة التأهل سنشهد دربي ولاية ريو دي جانيرو والمعروف باسم "فلا-فلو" بين الفريقين.

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ريفر بليت × أتليتكو مينيرو

عاد أتليتكو مينيرو بانتصار ثمين من ملعب مونيمنتال معقل ريفر بليت في الأرجنتين بالفوز بهدف دون مقابل.

وتواصلت سلسلة نتائج مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق الأرجنتيني السلبية ضد الأندية البرازيلية على ملعب مونتيمنتال، إذ التقاهم في 8 مواجهات بكوبا ليبرتادوريس خسر 4 وتعادل في 4 دون فوز.

ريفر بليت كاد أن يتقدم في الشوط الأول بتسديدة قوية من أنيجيليري لكن كرته ارتطمت بالقائم الأيسر.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق ناتشو فيرنانديز قائد الفريق البرازيلي الذي انضم لهم قادما من ريفر بليت في بداية الموسم، بعدما سدد كرة قوية على يسار الحارس من تمريرة من هالك.

صديق الأمس لم يستكمل اللقاء بعدما تعرض للطرد في الدقيقة 84 بعد تدخل قوي على ركبة لاعب ريفر بليت، ليغيب عن مباراة الإياب.

الفريق البرازيلي حافظ على نظافة شباكه بقيادة ويفرسون الحارس ليضع مينيرو قبضة على مركز مؤهل للمربع الذهبي قبل لقاء الإياب.

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