كوبا ليبرتادوريس - اللعنة مستمرة.. بالميراس يفرض التعادل على ساو باولو في "دربي الملوك"

لا زالت لعنة الفوز لـ بالميراس على ساو باولو في كوبا ليبرتادوريس متواصلة بعدما انتهت مواجهة "دربي الملوك" في ربع نهائي نسخة 2021 بالتعادل 1-1 على ملعب مورمبي.

بالميراس حامل لقب كوبا ليبرتادوريس 2020 وبطل أمريكا الجنوبية لم يعرف من قبل الفوز على غريمه التقليدي في البطولة القارية الكبرى، إذ التقيا في 9 مواجهات انتهت 6 بفوز ساو باولو و3 بالتعادل.

"دربي الملوك" والذي يجمع ساو باولو وبالميراس عُرف بذلك الاسم منذ ثلاثينيات القرن الماضي في ظل التنافس الشرس محليا بين الفريقين، والذي يستمر حتى يومنا هذا.

المباراة حملت رقم 350 لـ بالميراس على ملعب مورمبي وحقق خلالها الفريق 117 انتصارا و116 تعادلا و117 هزيمة بجميع المسابقات.

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التشكيل

بدأ هيرنان كريسبو المدير الفني لـ ساو باولو اللقاء بداني ألفيش في مركز الظهير الأيمن عقب 3 أيام فقط تتويجه بذهبية أولمبياد طوكيو 2020، وفي الدفاع تواجد القائد ميراندا لاعب أتليتكو مدريد وإنتر الأسبق.

فيما اختار البرتغالي أبيل فيريرا الدفع بروني في الهجوم وتواجد الحارس ويفيرتون في حراسة المرمى وأمامه القائد الباراجوياني جوستافو جوميز.

🇧🇷🔟 @DaniAlvesD2, interminable a los 38 años 🏆 🔙 7/8: medalla de oro con Brasil en #Tokio2020. 🔜 10/8: titular con @SaoPauloFC frente a @Palmeiras por los cuartos de final de la CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/nTFLj2vvlI — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 11, 2021

وصف المباراة

لم يشهد الشوط الأول فرص محققة، إذ انتهى بدون أي تسديدة بين القائمين والعارضة للفريقين.

وفي الشوط الثاني استطاع ساو باولو عن طريق لاعب الوسط لوان من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 54.

3 تسديدات متتالية من إيميليانو ريجوني على ويفيرتون اصطدمت منها واحدة في أقدام الدفاع ثم الحارس على مرتين لتصل إلى لوان الذي سدد كرة قوية في منتصف المرمى لتسكن الشباك.

تقدم ساو باولو واجهه تبديلات هجومية من بالميراس لإدراك التعادل.

وفي الدقيقة 74 سدد البديل باتريك دي باولا ركلة حرة مباشرة مرت من الجميع وسكنت شباك تياجو فولبي معلنة التعادل، بعد 6 دقائق فقط من مشاركته كبديل.

محاولات الفريقين في الدقائق التالية لم تكن الأفضل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة الذهاب.

وسيكون الحسم في ملعب أليانز باركيه معقل الأخضر فجر 18 أغسطس المقبل.