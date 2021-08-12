ماني: نستهدف التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

رغم أن فريقه لم يبرم أي صفقات قوية هذا الصيف مثل منافسيه.. لكن ساديو ماني مهاجم ليفربول يستهدف مع فريقه التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي أبرموا صفقات قوية تجعلهم ينافسون بقوة على لقب الموسم الجديد، في الوقت الذي ضم ليفربول مدافع وحيد هو إبراهيما كوناتي قادما من لايبزيج.

وقال ماني قبل مواجهة نوريتيش سيتي في افتتاحية الدوري يوم السبت: "من المصادفة أن الموسم الذي توجنا فيه باللقب كانت مباراتنا الافتتاحية ضد نورويتش وانتصرنا 4-1".

وأضاف "نأمل أن تكون نفس المصادفة هذا الموسم، أن نفوز ثم نأمل أن نتوج بالدوري، بالطبع هذا هدفنا".

وواصل "من المهم دائمًا أن تبدأ الموسم بشكل جيد، نحن نتطلع إلى ذلك. كل شيء يسير على ما يرام، لدينا الآن المزيد من الخبرة".

وتحدث ماني عن عودة الجماهير قائلا: "كما قلت دائمًا كرة القدم بدون جماهير ليست كرة قدم".

وأردف "افتقدنا جماهيرنا كثيرًا في العام الماضي، وبصراحة أعتقد أن هذا الموسم سيكون موسمًا مختلفًا. خاصة وأن المشجعين عادوا إلى الملعب وبالطبع لدينا أفضل المشجعين في العالم".

وأتم الدولي السنغالي "جماهير ليفربول لعبت دورا كبيرا في نجاحنا بالسنوات الأخيرة بكل تأكيد".

غياب الجماهير مع كثرة الإصابات في الموسم الماضي تسبب في هزة قوية في صفوف ليفربول الذي فشل في تحقيق أي بطولة خلال الموسم بعد موسمين رائعين حصد خلاهما 4 بطولات.

توج الحمر بدوري أبطال أوروبا في 2019 ثم السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، قبل التتويج بالدوري الإنجليزي 2019-2020.

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