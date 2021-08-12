تواصل إضراب لاعبي الرجاء قبل مواجهة روما

تواصل إضراب لاعبي الرجاء المغربي لليوم الثاني على التوالي بسبب أزمة مالية مع النادي، حسب تقارير مغربية.

ورفض لاعبو الرجاء تسلم شيكات مستحقاتهم موقعة من طرف النادي واستمرت مقاطعتهم للتدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء، حسب تقرير موقع le360 سبور المغربي.

وأوضح التقرير أن اللاعبين رفضوا مقترح إدارة النادي بتسليمهم شيكات تحمل ختم مؤسسة الرجاء، وأصروا على أن يتسلموا شيكات تحمل توقيع رئيس النادي.

ومن المنتظر أن تستمر المفاوضات بين إدارة الرجاء واللاعبين من أجل إيجاد حل للأزمة، خاصة أن الفريق الأخضر ينتظره سفر إلى إيطاليا من أجل مواجهة روما وديا يوم السبت.

وتستند رغبة اللاعبين في الحصول على مستحقاتهم سريعا على دخل النادي من صفقة انتقال سفيان الرحيمي للعين الاماراتي وبن مالانجو للشارقة الإماراتي.

يذكر أن فريق الرجاء بطل كأس الكونفدرالية سيواجه الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بالدوحة يوم 24 سبتمبر المقبل.