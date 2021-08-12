كلوب: فان دايك وجوميز جاهزان للمشاركة أمام نورويتش ولكن

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز متاح للمشاركة بشكل أساسي في المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإنجليزي أمام نورويتش سيتي.

الثنائي الذي غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابات قوية شارك خلال المباريات الودية الأخيرة للريدز قبل الموسم الجديد، حيث لعب فان دايك حوالي 70 دقيقة ضد أتليتيك بلباو وأكمل جوميز ساعة ضد أوساسونا.

وقال كلوب لموقع ناديه: "أعتقد أنهما جاهزان للمشاركة بشكل أساسي، لكني لم أتخذ القرار النهائي بعد".

وأضاف "علي أن أتأكد من قدراتهما على المشاركة لـ90 دقيقة حتى أدفع بهما في التشكيل الأساسي، فمركز قلب الدفاع ليس المركز الذي ترغب في استبدال أحد لاعبيه خلال أي مباراة".

وتابع "سنتدرب يوم الخميس والجمعة قبل مواجهة السبت، لذلك هناك بعض القرارات التي يجب اتخاذها ولكن هذه القرارات لمباراة واحدة، وليس للموسم بأكمله".

وأتم المدرب الألماني "هذا الوضع لا يتسبب في صداع كبير بالنسبة لي".

غياب الثنائي في الموسم الماضي تسبب في هزة قوية في صفوف ليفربول الذي فشل في تحقيق أي بطولة خلال الموسم بعد موسمين رائعين حصد خلاهما 4 بطولات.

توج الحمر بدوري أبطال أوروبا في 2019 ثم السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، قبل التتويج بالدوري الإنجليزي 2019-2020.

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