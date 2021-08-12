أبو جريشة: طلبنا من الإدارة تجديد تعاقد إيهاب جلال.. والدوري لن يحسم بعد

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 00:31

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الإسماعيلي

كشف علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق ورئيس اللجنة الفنية بالنادي عن مصير إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ29 من الدوري المصري، ليمنح الصدارة للزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال أبو جريشة عبر قناة صدى البلد بعد المباراة: "لعبنا ضد بيراميدز والأهلي ثم سنواجه الزمالك وكل ذلك خلال 10 أيام وهذا أمر صعب جدا".

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وأضاف "اللاعبون كانوا عند كلمتهم لنا وحققوا نتيجة إيجابية أمام بيراميدز والأهلي".

وواصل "لعبنا بشكل جيد أمام الأهلي واستطعنا العودة في المباراة، الأحمر كان له عدة فرص خطيرة والإسماعيلي أيضا".

وعن صراع الدوري قال: "اللقب لن يحسم سوى بنهاية صافرة الجولة الأخيرة".

وشدد "متمسكون بإيهاب جلال كلجنة فنية وطلبنا من الإدارة تجديد تعاقده بغض النظر عن استمرار المجلس الحالي أو لا".

وأتم تصريحاته "الموسم المقبل الإسماعيلي سيظهر بشكل أفضل من الموسم الحالي".

الإسماعيلي إيهاب جلال علي أبو جريشة
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