الأصفر يعطل الأحمر.. الإسماعيلي يتعادل مع الأهلي ويمنح الزمالك صدارة الدوري

تعادل الإسماعيلي مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وجاء التعادل في مصلحة الزمالك الذي انفرد بقمة الدوري برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي أصبح يمتلك 65 نقطة.

بينما وصل الأهلي إلى النقطة 37 في المركز التاسع.

وصف المباراة

بادر الإسماعيلي بالهجوم على الأهلي في الدقائق الأولى وسيطر على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى الشناوي.

ورد الأهلي باختراق من أكرم توفيق في الدقيقة 4 وتسديدة بالقدم اليسرى أبعدها الحارس محمد فوزي لركنية.

وانطلق جونيور أجايي واخترق من الناحية اليسرى لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية مهدرا فرصة خطيرة للأهلي.

ومن هجمة غير مكتملة للإسماعيلي وصلت الكرة إلى على معلول الذي مررها بشكل مباشر من منتصف الملعب بالقدم اليمنى ليضع أفشة في مواجهة المرمى.

وبدوره مرر الكرة إلى محمد شريف ليسددها بالقدم اليسرى في الشباك الخالية مسجلا هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 22.

وسقط محمد شريف على الأرض مصابا بعدما اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.

ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه والتر بواليا في تبديل اضطراري للأهلي.

كذلك غادر محمد صادق لاعب وسط الإسماعيلي وشارك بدلا منه أحمد مدبولي. بعدما تعرض للإصابة.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أهدر والتر بواليا فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الثاني للأحمر بعدما أخطأ محمد فوزي في الخروج من مرماه.

وهدد الإسماعيلي مرمى الأهلي بفرصة عن طريق فخر الدين بن يوسف بتسديدة ضعيفة أمسك بها الشناوي.

وطالب لاعبو الإسماعيلي بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل بين محمد صادق وعلي معلول.

وبعد العودة للفيديو احتسب الحكم خطأ في منتصف الملعب لصالح أليو ديانج لاعب الأهلي.

ودفع موسيماني بلاعب الوسط حمدي فتحي بدلا من جونيور أجايي.

لكن الإسماعيلي فاجأ الأهلي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 65 بضربة رأسية من فخر الدين بن يوسف بعد عرضية من أحمد مدبولي.

ورد الأهلي بتبديل مزدوج بنزول طاهر محمد طاهر وصلاح محسن بدلا من أليو ديانج وحسين الشحات.

وكاد عمرو السولية أن يسجل هدف ثاني للأهلي بضربة رأسية لكن الكرة لم تذهب إلى الشباك وأبعدها الدفاع.

ومرة جديدة وصلت الكرة إلى طاهر محمد أمام المرمى ليسدد في الحارس ويهدر أخطر فرصة للأحمر في الشوط الثاني.

وفي الوقت القاتل كاد يسجل صلاح محسن هدف فوز الأهلي بضربة رأسية، لكن محمد فوزي حارس الإسماعيلي أبعدها لركنية.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.