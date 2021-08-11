مؤتمر موسيماني: حزين للتعادل مع الإسماعيلي.. والدوري لم يحسم بعد

عبر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن شعوره بالحزن بعد تعادل فريقه مع الإسماعيلي.

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ29 من الدوري المصري، ليمنح الصدارة للزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "لا أعرف إذا كنا نتأثر باللعب بعد الزمالك أم لا ولا أستطيع الجزم بذلك".

وأضاف "لم نلعب بعصبية أمام الإسماعيلي وكنا نلعب دون ضغوط".

وواصل "يجب أن نركز جيدا ونؤمن بحظوظنا ولا أحد يعرف ماذا تحمله المباريات المقبلة، أكيد نشعر بالحزن من التعادل مع الإسماعيلي وخسارة نقطتين في غاية الأهمية مما يؤثر على المنافسة ولكن كرة القدم علمتنا أن ننتظر للحظة الأخيرة".

وأتم تصريحاته "لعبنا بثلاثي في وسط الملعب لأننا كنا نتقدم في النتيجة وبعد التعادل أجريت تبديلات لتنشيط الهجوم والتغييرات تكون وفقا لسير المباراة".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.