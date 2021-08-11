كهربا يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي بسبب ارتفاع في درجة الحرارة

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 20:46

كتب : حسام نور الدين

احتفال محمود عبد المنعم كهربا بهدفه لصالح الأهلي في شباك وادي دجلة

غادر محمود عبد المنعم كهربا التشكيل الأساسي للنادي الأهلي أمام الإسماعيلي في اللحظات الأخيرة.

وتواجد جونيور أجايي في التشكيل الأساسي للأهلي. (طالع التشكيل)

وجاء خروج كهربا من التشكيل بسبب ارتفاع في درجة حرارة اللاعب الذي لم يشترك في عمليات الإحماء مع البدلاء.

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وكان كهربا قد عاد للمشاركة أساسيا مع الأهلي في الفترة الأخيرة عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

كهربا سجل هدفين وصنع هدفا واحدا في آخر خمس مباريات لعبها مع الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري وتقام في استاد الإسكندرية.

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