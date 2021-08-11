تشكيل الأهلي - عودة أيمن وأكرم للدفاع أمام الإسماعيلي.. وأجايي أساسي

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 20:07

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

هدف مبكر في أبرز صورة مواجهة الأهلي وكليوباترا

عاد أيمن أشرف مدافع الأهلي للمشاركة أساسيا مع فريقه في مواجهة الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري وتقام في استاد الإسكندرية.

وغاب أيمن عن مواجهة الأهلي ووادي دجلة للإيقاف، ولم يشارك في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا.

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وشهد تشكيل الأهلي أيضا عودة أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن.

كما يشارك جونيور أجايي في التشكيل الأساسي بمركز الجناح الأيسر بدلا من محمود عبد المنعم "كهربا".

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – جونيور أجايي

بينما جاءت مقاعد البدلاء كالآتي:

علي لطفي – محمود وحيد – رامي ربيعة - محمد هاني – كهربا – حمدي فتحي – صلاح محسن – والتر بواليا – طاهر محمد.

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