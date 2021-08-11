رومانو: لوكاكو يصل إلى لندن .. وهذا سبب تأخر سفره

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 18:58

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

وصل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى لندن لإكمال انتقاله بشكل رسمي إلى تشيلسي الإنجليزي.

لوكاكو سافر من ميلانو أمس إلى موناكو أمس لحسم تجديد الشراكة مع وكيل أعماله.

ومن المقرر أن يصل لوكاكو بنهاية اليوم إلى لندن للتوقيع على عقود انتقاله بشكل رسمي إلى تشيلسي.

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تم إنهاء الأعمال الورقية بين تشيلسي وإنتر ميلان في الساعات الماضية بشأن انتقال لوكاكو.

قيمة انتقال لوكاكو ستكون 115 مليون يورو بعقد طويل الأمد، ويتقاضى اللاعب 12 مليون يورو سنويا مع الإضافات.

ظهر لوكاكو مع أندرلخت ليظفر به تشيلسي في 2011، أعاره الأخير إلى وست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون.

وفي 2014 ضمه إيفرتون بشكل نهائي من تشيلسي، وبعد 3 أعوام وبأكثر من ضعف ثمنه انتقل إلى مانشستر يونايتد.

وبعد موسمين مع فريق الشياطين الحمر انتقل إلى إنتر في 2019 مقابل 74 مليون يورو.

بعد تألقه في الملاعب الإيطالية وتتويجه بالدوري مع فريق نيراتزوري، وفي ظل أزمة مالية يعيشها إنتر ميلان، أراد تشيلسي إعادة المهاجم لوكاكو (28 عاما).

روميلو لوكاكو الدوري الإنجليزي تشيلسي
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