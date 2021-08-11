الجونة يكشف لـ في الجول موقفه من ضم محمد محمود والإبقاء على عمر السعيد

كشف رضا شحاتة المدير الفني للجونة موقف ناديه من صفقات الموسم الجديد وضم بعض لاعبي الأهلي والزمالك.

وتشير الأخبار إلى رغبة الجونة في التعاقد مع محمد محمود لاعب وسط الأهلي على سبيل الإعارة.

وقال رضا شحاتة لـFilGoal.com: "محمد محمود لاعب كبير ولكن لم نفكر في ضمه حتى الآن، ومن غير المنطقي أن نتفاوض مع الأهلي بشأن أي لاعب قبل نهاية الموسم".

وأضاف "الأهلي والزمالك لن يردا على أي طلب من أي ناد قبل نهاية الموسم الحالي نظرا للمنافسة الشرسة على الدوري".

وأكمل "الجونة حتى الآن لم يبدأ التفاوض لم أي لاعب، وكيف نفكر في طلب ضم لاعب من الأهلي أو الزمالك قبل أن يعلنا أسماء الراحلين".

وشدد "بالتأكيد ننتظر إعلان الأهلي والزمالك لأسماء الراحلين حتى نبدأ التفكير ونقرر ما هي احتياجات الفريق من هؤلاء اللاعبين".

وأشار "لم نفكر في إمكانية ضم محمد محمود، لأن الأمر لا يزال متوقفا على موقف أحمد حمدي المحترف ضمن صفوف مونتريال الكندي وهل سيعود بعد انتهاء إعارته بنهاية العام أم سيكمل مسيرته الاحترافية".

وأتم تصريحاته "نريد أن يكمل عمر السعيد مشواره مع الجونة وفي نهاية الموسم سنطلب ذلك من الزمالك، احتراما لموقف الفريق الحالي ومنافسته على لقب الدوري".