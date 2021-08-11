رغم لعب 73 مباراة في الموسم المنصرم.. بيدري قد يشارك أمام سوسيداد

قد يشارك بيدري لاعب برشلونة الشاب في المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل، رغم أنه لم يحصل على أي راحة بين الموسمين.

بيدري شارك يوم السبت الماضي في نهائي مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب إسبانيا الأولمبي لينهي الموسم المنصرم بالمشاركة 73 مباراة.

صاحب الـ 18 عاما رفض الحصول على راحة وعاد إلى ناديه، على أن ينضم للتدريبات يوم الخميس.

وقد يعتمد رونالد كومان مدرب برشلونة على اللاعب الشاب أمام ريال سوسيداد في افتتاح مباريات البلوجرانا بالليجا في ظل إصابة فرانكي دي يونج واللاعب الشاب خافي.

وخاض بيدري معظم مباريات برشلونة الموسم الماضي، ثم لعب في صفوف منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2020 ومنها إلى المنتخب الأولمبي الذي شارك في الأولمبياد.

وعرض كومان على بيدري الحصول على راحة حتى يوم 18 أغسطس قبل الانضمام للفريق غير أن اللاعب رفض، حسب تقارير إسبانية.

بيدري الذي شارك مع منتخب تحت 21 عاما أيضا كان أكثر لاعب ظهر في المباريات الموسم المنصرم، متفوقا على برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال الذي لعب 72 مباراة في الموسم.

على الرغم من كون بيدري وبرونو فيرنانديز أكثر اللاعبين مشاركة في الموسم الماضي، ولكن أيضا يتواجد العديد من اللاعبين الذين كسروا حاجز المشاركة في أكثر من 65 مباراة هذا الموسم، مع فرقهم ومنتخبات بلادهم، وهم أكثر اللاعبين الذين استحقوا الحصول على فترة راحة في بعد نهاية الموسم.

66 مباراة:

(كاسبر شمايكل) حارس ليستر سيتي ومنتخب الدنمارك.

(جلين كامارا) لاعب رينجرز ومنتخب فنلندا.

(يوري تيليمانس) لاعب ليستر سيتي ومنتخب بلجيكا.

67 مباراة:

(رودري) لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

(هويبرج) لاعب توتنام ومنتخب الدنمارك.

(فرينكي دي يونج) لاعب برشونة ومنتخب هولندا.

68 مباراة:

(داني أولمو) لاعب لايبزج ومنتخب إسبانيا الأول والأولميبي.

(روبن دياز) لاعب مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال.

(أنتوان جريزمان) لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا.

(جورجينيو فينالدوم) لاعب باريس سان جيرمان حاليا وليفربول سابقا ومنتخب هولندا.

69 مباراة:

(ميسون ماونت) لاعب تشيلسي ومنتخب إنجلترا.

هؤلاء اللاعبين منهم من حصل على فترة راحة بعد المشاركة في يورو 2020 ومنهم من لم يحصل عليها مثل بيدري.