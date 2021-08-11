فاركو يخاطب برج العرب لاستضافة مبارياته بالموسم الجديد

خاطب نادى فاركو مسئولي استاد برج العرب بالإسكندرية للموافقة على استضافة مباريات الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وتأهل فاركو للدوري الممتاز ومثله الشرقية للدخان وكوكاكولا، الثلاثي سيشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه.

وتأهل فاركو للممتاز بفارق المواجهات المباشرة مع حرس الحدود.

واستأنف فريق فاركو تدريباته الجماعية مساء السبت الماضى استعدادًا للموسم الجديد ، وخاض الفريق مرانه تحت قيادة مجدي عبد العاطي المدير الفني على ملعب نادي أليكس ويست بالإسكندرية.