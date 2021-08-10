باروندو: سنحصل على ميدالية قريبا.. وعلي زين: نحن على الطريق الصحيح

شدد روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد على فخره بما قدمه فريقه خلال دورة ألعاب طوكيو 2020.

ووصل المنتخب إلى مصر اليوم الثلاثاء، بعد ختام مشواره في أولمبياد طوكيو بالحصول على المركز الرابع في البطولة.

وقال باروندو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أشكر المصريين على متابعتهم لنا، فعلنا كل ما بوسعنا وفخورين بما قدمناه في البطولة ولا أستطيع قول شيء آخر".

وتابع "كنت سعيدا جدا بسماع كل تلك الأشياء الجميلة التي كانت تقال عنا، وكل أملنا كان أن نأتي بميدالية ولكننا فعلنا شيئا مدهشا بوصولنا لنصف النهائي".

وأضاف "سنحاول أن نمضي بأقصى جهودنا وبالتأكيد سنأتي بميدالية قريبا".

بينما تحدث علي زين أيضا لقناة أون تايم سبورتس وقال: "كنا نريد أن نقدم شيئا أفضل من ذلك، ونحصل على ميدالية".

واستمر "نرى أن ما فعلناه كان إنجازا ولكننا كنا نريد أن نفعل أكثر من ذلك وليس تقديم أداء مشرف فقط، بالحصول على ميدالية أيضا".

وتابع "نحن نسير على الطريق الصحيح، كنا ثامن العالم ثم أصبحنا السابع، والآن وصلنا لرابع العالم بعد بطولة قوية كتلك".

وأضاف "لا أحد يصعد من سابع إلى العالم للثاني مباشرة، ونتمنى أن نكون أفضل في باريس 2024، وبطولة إفريقيا المقبلة ستكون مهمة جدا بالنسبة لنا".

وشدد "طموحنا كان مرتفعا جدا، لم يحدث لنا أي نوع من أنواع الاكتفاء، حتى اللحظة الأخيرة، ولذلك شعرنا بالحزن، ولكن سنعوضها في المرة المقبلة، أعتقد أننا في جيل ذهبي قوي جدا لمصر حاليا".

وتحدث زين عن رحيل ميسي عن برشلونة مازحا: "حظي سيء، لكن سأحاول أن أفوز معهم بكل البطولات الموسم المقبل، ودوري أبطال أوروبا مثل الموسم الماضي".

وسيلعب علي زين في صفوف برشلونة الموسم المقبل قادما من الشارقة الإماراتي.

وحصل منتخب مصر على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020 بعد الهزيمة في مباراة نصف النهائي من فرنسا بنتيجة 27-23، وفي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من إسبانيا بنتيجة 33-31.