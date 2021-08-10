كاف يعلن تفاصيل قرعة بطولتي الأندية وآخر موعد لتقديم المشاركين

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 18:26

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة قرعة الأدوار التمهيدية من بطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية، يوم الجمعة المقبل.

وكذلك، أوضح كاف أن الاتحادات الأعضاء يمكنها تقديم ممثليها للمشاركة في البطولتين بموعد أقصاه اليوم الثلاثاء.

وقال بيان كاف: "مع اقتراب موسم مسابقات الأندية الجديد ، سينظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الجمعة 13 أغسطس 2021 قرعة الأدوار التمهيدية من توتال انرجيز CAF دوري الابطال وتوتال إنرجيز CAF كأس الكونفيدرالية 2021/22".

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وأكمل "ستجرى القرعة في القاهرة. وأمام الاتحادات الأعضاء في CAF حتى يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 لتقديم ممثليهم".

وأردف "سيبدأ السباق لخلافة الأهلي (مصر) ، الفائز بالنسخة الأخيرة من توتال انرجيز CAF دوري الابطال ، والرجاء الرياضي (المغرب) ، الفائز بتوتال انرجيز CAF كأس الكونفيدرالية ، في 10 سبتمبر 2021 مع إقامة مباريات الدور التمهيدي الأول".

وأتم " ستبدأ مرحلة المجموعات في فبراير 2022. ويُسمح لأفضل 12 اتحادًا وطنيًا في تصنيف CAF بدخول فريقين في المسابقات المختلفة، وهي جنوب إفريقيا والجزائر وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا والمغرب ونيجيريا والسودان وتنزانيا وتونس وزامبيا".

ويشارك في دوري أبطال إفريقيا من مصر الأهلي والزمالك، ويشارك في الكونفدرالية المصري، وبيراميدز أو الاتحاد السكندري في حال فوزه على الزمالك اليوم الثلاثاء.

كاف في إفريقيا
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