الوداد يعلن تعيين الركراكي مدربا للفريق

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 17:42

كتب : عبد الرحمن فوزي

وليد الركراكي

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي تعيين وليد الركراكي مدربا جديدا للفريق خلفا للتونسي فوزي البنزرتي.

وكان الوداد قد أعلن عن رحيل فوزي البنزرتي عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وقاد البنزرتي الوداد في الموسم الماضي للتتويج بالدوري المغربي للمرة الـ 21 في تاريخ النادي، وبفارق ثمان نقاط عن الرجاء صاحب المركز الثاني.

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كما وصل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وخرج بعد الهزيمة من كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل في النتيجة الإجمالية.

ووصل الفريق إلى نهائي كأس العرش المغربي ولكنه خسر اللقب لمصلحة المغرب التطواني الذي فاز بركلات الترجيح.

وليد الركراكي كان قد بدأ مسيرته التدريبية مع منتخب المغرب كمدرب مساعد في 2012، ثم انتقل لتدريب الفتح الرباطي من 2014 حتى 2020، وكانت محطته التدريبية الأخيرة مع نادي الدحيل القطري.

وقاد الركراكي للفتح الرباطي للفوز بكأس العرش المغربي في 2014، والدوري المغربي في 2016، كما قاد الدحيل للتتويج بالدوري القطري في 2020.

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الوداد الرياضي المغربي وليد الركراكي
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