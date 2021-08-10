توتوسبورت: إنتر يحاول التخلص من سانشيز.. الدوري الأمريكي هو الحل

كشفت تقارير صحفية استعداد إنتر ميلان الإيطالي للتخلي عن لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز مجاناً، فقط لتجنب إضافة راتبه إلى قائمة مدفوعات النادي بنهاية الموسم.

أليكسيس سانشيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وبحسب "توتوسبورت" فإن هذا سيحدث حال وصول عروض من الدوري الأمريكي للحصول على خدمات اللاعب، وسط اهتمام من أتلانتا وإنتر ميامي.

على الجانب الآخر لا تثير هذه العروض اهتمام سانشيز كثيراً، حيث يرغب في البقاء مع النيراتزوري لهذا الموسم أيضاً، كي يعزز من فرص لحاقه بقائمة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 التي سيتم إقامتها في قطر.

ولكن على النقيض، فإن رغبة إنتر في بيعه خلال سوق الصيف الجاري قوية إلى درجة الاستعداد للتخلي عن خدماته مجاناً، فقط لتوفير 18 مليون يورو من قائمة الإنفاق.

ويؤكد التقرير ذاته أن أتلانتا وإنتر ميامي الأمريكيين يستعدان للتحرك من أجل ضم سانشيز، الذي ينتهي عقده مع النيراتزوري في يونيو 2023.

ولعب سانشيز 70 مباراة رسمية بقميص إنتر ميلان منذ انضمامه إليه في صيف 2019، حيث سجل 11 هدفاً وصنع 18.

يذكر أن النجم التشيلي الدولي البالغ من العمر 32 عاماً سبق له اللعب في صفوف برشلونة الإسباني وآرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين قبل انتقاله إلى الدوري الإيطالي.