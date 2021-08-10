بسيوني: حزين على التعادل مع بيراميدز.. وتنتظرنا مباريات صعبة من الفئة الأولى

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 15:51

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - عبد الحميد بسيوني

كشف عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ طلائع الجيش سبب حزنه بعد التعادل مع بيراميدز ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري المصري.

وخطفت رأسية ناصر منسي نقطة ثمينة للفريق العسكري قبل 3 دقائق من نهاية اللقاء. (طالع التفاصيل)

وقال بسيوني عن المباراة "لعبنا مباراة كبيرة ضد بيراميدز، فهو منافس قوي، ولكن حزين، لأنه كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل من التعادل، كانت لنا الأفضلية وركلة جزاء صحيحة لم تحتسب كانت ستغير سيناريو اللقاء".

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وأضاف عبر إذاعة أون سبورت "أشكر اللاعبين على جهدهم، مما ساعدنا على القفز من مؤخرة الجدول وبات طموحنا التواجد في مركز آمن بجدول الدوري".

وأردف "تنتظرنا مباريات صعبة ضد أندية المربع الذهبي مثل إنبي والمصري وسموحة والاسماعيلي كلها مواجهات من الفئة الأولى".

وواصل "الكل كان يراهن على هبوطنا وما حدث نتيجة التعب الكبير، الماديات عامل مهم جدا، ولكن كرة القدم ليست بالأرقام فقط، وإلا وجدنا أندية تتوج بالبطولات".

وتابع "لدينا سقف للرواتب ومن لا يصدقني، فالعقود موجودة في اتحاد الكرة، لا أريد التصريح بأرقام حتى لا يرفض اللاعبون الانضمام إلينا".

وأكمل "لا يمكن أن أفرض على إدارة النادي التعاقد مع لاعبين بأرقام كبيرة، بل أتأقلم مع الظروف، وأجتهد بشكل أكبر في عملي لتطوير قدرات اللاعبين".

واستدرك "طلائع الجيش ناد له منظومة مستقرة مما ساعد الكثير من اللاعبين على التميز، ففي الموسم الماضي انضم كريم طارق للمنتخب، وهذا الموسم يتألق معنا عمرو جمال، مهند لاشين وناصر منسي وغيرهم".

وأتم "كرة القدم ليست بالماديات فقط، وإلا لما كان لغزل المحلة مكانا في الدوري الممتاز، فهو أقل الأندية في الإمكانيات، والفريق بأكمله يساوي راتب لاعب بناد كبير، ولكنه حقق نتائج مميزة للغاية بالفوز على الأهلي والزمالك والتعادل مع بيراميدز".

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