التعادل السادس مع جونياس.. رأسية منسي في الوقت القاتل تحرم بيراميدز من الفوز على الطلائع

خطف طلائع الجيش تعادلا ثمينا من بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 للدوري المصري.

وتعادل بيراميدز للمرة السادسة تحت قيادة المدير الفني تاكيس جونياس في الدوري المصري هذا الموسم، مقابل مباراة واحدة حقق فيها الفوز.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 45 في المركز الرابع، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 37 في المركز الثامن.

هدف بيراميدز جاء عن طريق إبراهيم عادل، بينما سجل ناصر منسي هدف تعادل طلائع الجيش.

وصف المباراة

تقدم إبراهيم عادل لبراميدز في الدقيقة الثانية بتسديدة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء لم يتصدى لها محمد بسام.

وحصل طلائع الجيش على ركلة جزاء في الدقيقة 17 بعد تدخل قوي من أحمد سامي على عمرو جمال.

لكن الحكم عاد للفيديو وألغى ركلة الجزاء.

وتلقى بيراميدز ضربة قوية بإصابة مهاجمه الفلسطيني محمود وادي، وشارك بدلا منه جون أنطوي.

ومع بداية الشوط الثاني غادر شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز بعدما تعرض للإصابة، وشارك بدلا منه مهدي سليمان.

وسيطر الجيش على مجريات اللعب في الشوط الثاني وحاول إحراز التعادل.

إلى أن نجح ناصر منسي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 بضربة رأسية بعد ركلة ركنية.

ليمنح فريقه تعادلا ثمينا مع بيراميدز في الوقت القاتل.

وغاب رمضان صبحي عن بيراميدز بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية وفضل الجهاز منحه راحة إضافية ليتم تأهيله بصورة جيدة استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري.